Marea Britanie vrea să ajute la consolidarea apărării Moldovei. Popescu: „ Avem nevoie de capacităţi moderne de apărare a securităţii statului nostru”

Moldova este un stat neutru, însă acest fapt nu presupune izolarea țării. Pornind de la această premisă, Chișinăul este deschis să-şi fortifice parteneriatele externe în domeniul securităţii şi apărării, astfel încât cetăţenii ţării noastre să fie şi să se simtă protejaţi. Declarația aparține ministrului de Externe, Nicu Popescu, care s/a întâlnit cu ministrul pentru Europa al Regatului Unit, Leo Docherty.

În contextul războiului din Ucraina şi a instabilităţii regionale, oficialii au discutat despre posibilităţile de consolidare a securităţii cibernetice şi cea militară în ţară noastră. Popescu a menţionat importanţa parteneriatului cu NATO, însă nu a precizat dacă ţara noastră ar vrea o apropiere de organizaţie, după ce Ucraina a depus cerere de aderare la Alianţa Nord Atlantică.



„Trăim într-o regiune mult mai periculoasă decât ne imaginam acum un an. Avem nevoie de capacităţi moderne de apărare a securităţii statului nostru. Acest lucru presupune fortificarea parteneriatelor noastre cu Marea Britanie. Ştiţi foarte bine că avem parteneriate în domeniul apărării şi cu Statele Unite ale Americii, şi cu Uniunea Europeană prin prisma Iniţiativei Europene pentru Pace şi avem un parteneriat cu NATO”, a spus ministrul Nicu Popescu.



La rândul său, Leo Docherty susţine că Moldova ar trebui să fie înarmată la standarde NATO. Actualul ministru pentru Europa al Regatului Unit a subliniat însă că depinde de autorităţile de la Chişinău cum va fi dezvoltat parteneriatul pe domeniul apărării.



„În ceea ce priveşte domeniul securităţii, toate deciziile aparţin autorităţilor moldovenești. Din partea noastră există multă deschidere, mult entuziasm privind aprofundarea relaţiilor de cooperare pe segmentul apărării şi securităţii”, a relatat oficialul britanic.



Nicu Popescu şi Leo Docherty au discutat şi despre consolidarea parteneriatului moldo-britanic pe dimensiunea economică. În acest sens, a fost abordat subiectul privind liberalizarea comerţ



„Noi căutăm noi pieţe de desfacere pentru merele noastre, prunele noastre, strugurii noştri, sucurile noastre şi, evident, am discutat aceste lucruri şi cu partenerii noştri britanici”, a menționat șeful diplomației de la Chișinău.



În acelaşi timp, oficialul britanic a precizat că Regatul Unit sprijină eforturile celor care luptă contra corupţiei.



„Regatul Unit s-a angajat să ofere 12 milioane de lire sterline pentru finanţarea bunei guvernări pentru următorii trei ani. Suntem foarte determinaţi să colaborăm cu autorităţile moldovenești pentru a-i aduce în faţa justiţiei pe cei indivizi controversaţi. Londra are toleranţă zero faţă de corupţie”, a spus ministrul britanic.



Regatul Unit este printre primii 10 investitori străini din ţara noastră. Aproximativ 200 de companii britanice îşi desfăşoară activitatea aici. În context, Nicu Popescu a precizat că Moldova este interesată să consolideze parteneriatul britanic în vederea liberalizării roaming-ului, recunoaşterea de către Londra a permiselor de conducere, precum şi a diplomelor de specialitate şi titlurilor ştiinţifice eliberate de autorităţile de la noi.