Marea Britanie, Statele Unite și Australia au încheiat un pact special de securitate prin care vor face schimb de tehnologii avansate de apărare. Parteneriatul va permite Australiei să construiască propriile submarine cu propulsie nucleară. Într-un briefing de presă comun, liderii celor trei state au declarat că pactul are drept scop promovarea securității și prosperității în zona Pacificului.



"Cu toţii recunoaştem necesitatea imperativă de a avea o stabilitate şi o asigurare a păcii în zona Indo-Pacifică pe termen lung. Trebuie să putem aborda atât mediul strategic actual în regiune, dar şi modul în care acesta poate evolua", a spus preşedintele SUA, Joe Biden.



"Parlamentului Regatului Unit va înţelege că datorită acestui pact Australia va avea capacitatea să se protejeze şi să menţină pacea în regiunea Indo-Pacifică", a spus Boris Johnson, premierul britanic.



Cunoscut sub numele de AUKUS, pactul pune bazele celui mai mare parteneriat de apărare dintre țări din ultimele decenii, potrivit analiștilor. Decizia a nemulțumit China, care a interpretat aceste acțiuni drept ofensive la adresa sa.



"Alianţa dintre SUA, Marea Britanie şi Australia privind submarinele nucleare a subminat serios pacea şi stabilitatea în regiune, a agravat cursa pentru arme şi a subminat eforturile internaţionale de neproliferare nucleară", a spus ministrul chinez de Externe, Zhao Lijan.



Nici Parisul nu este mulțumit, întrucât, în urma încheierii acestui pact, Australia a renunțat la un imens contract de achiziționare de submarine franceze. Autoritățile din Hexagon şi-au manifestat și dezamăgirea că nu au fost incluse în alianță.



"Este într-adevăr o înjunghiere în spate. Am stabilit o relație de încredere cu Australia, această încredere a fost trădată", a declarat ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian.



În urma semnării acestui pact, Australia va deveni a şaptea ţară din lume care are submarine cu propulsie nucleară, după SUA, Regatul Unit, Franţa, China, India şi Rusia.