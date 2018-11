Marea Britanie şi UE au convenit documentul post-Brexit: E ceea ce au cerut britanicii în cadrul referendumului

Embed:

Marea Britanie şi celelalte 27 de ţări membre ale Uniunii Europene au convenit documentul comun privind relaţiile după Brexit. Anunţul a fost făcut de preşedintele Consiliului European, Donald Tusk. Oficialul a mai adăugat că în document se vorbeşte despre relaţiile în domeniul comerţului, securităţii şi cooperării politice. La scurt timp după anunţ, premierul britanic, Theresa May, a declarat că este mulţumită de prevederile acordului.



"Acest acord este unul corect pentru Marea Britanie. E ceea ce au cerut britanicii în cadrul referendumului. Acordul ne permite să ne controlăm graniţele, banii, locurile de muncă, securitatea şi integritatea Marii Britanii", a spus Theresa May.



În cadrul unei conferinţe de presă, cancelarul german, Angela Merkel, a declarat că acordul a înregistrat progrese, dar mai sunt multe aspecte care necesită negocieri suplimentare.



" Împreună cu Marea Britanie am convenit ca într-un final să avem un acord comercial foarte intens. Să fiu sinceră, nu avem experienţă cu astfel de situaţii, dar scopul nostru este ca relaţiile viitoare să fie foarte strânse", a spus Angela Merkel, cancelarul Germaniei.



Oficialii din cadrul Uniunii Europene, care s-au ocupat de document, au declarat că într-adevăr mai există câteva subiecte de discutat, dar acestea nu sunt în măsură să blocheze parafarea acordului final la summitul extraordinar care va avea loc duminică, la Bruxelles. Principalul semn de întrebare este dacă Spania, care vede în Brexit un prilej de a lansa o ofensivă pentru revendicarea Gibraltarului, poate fi convinsă să voteze documentul.