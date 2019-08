Marea Britanie: Peste 17.500 de documente oficiale şi private ale prinţului Albert au fost publicate pentru prima dată

scrie agerpres.ro. Ele au drept scop să ofere o nouă lumină asupra contribuţiei prinţului Albert în calitate de consort, secretar privat neoficial, ghid şi mentor pentru unele dintre cele mai importante proiecte naţionale de la acea vreme.Luni se împlinesc 200 de ani de la naşterea prinţului Albert pe 26 august 1819.Majoritatea acestor documente sunt publicate pentru prima dată.Printre documentele disponibile online, parte a proiectului de digitalizare al Royal Collection Trust, se numără o scrisoare între Victoria şi Albert din ziua în care s-au logodit."Eu ... pot doar să cred că Cerul mi-a trimis un înger, a cărui strălucire este menită să-mi lumineze viaţa", a scris Albert.El i-a mai scris verişoarei sale primare când aceasta a devenit regină în 1837, dorindu-i o domnie lungă, fericită şi glorioasă.Victoria a menţionat în jurnalele sale cum Albert se juca cu copiii, punându-le o eşarfă în jurul taliei şi legănându-i înainte şi înapoi.Site-ul "The Prince Albert: His Life and Legacy" ('Prinţul Albert: Viaţa şi Moştenirea Sa") - albert.rct.uk - include notiţe şi scrisori între cei doi soţi din perioada 1828-1861. Ei au corespondat în limba engleză până la logodna lor, în 1839, după care şi-au scris în limba germană."În anul în care sărbătorim 200 de ani de la naşterea prinţului Albert, am lansat 'Prince Albert: His Life and Legacy', care reflectă contribuţia pe care prinţul consort a adus-o Marii Britanii în secolul al XIX-lea şi întregii lumi", a declarat Tim Knox, directorul Royal Collection.Alte documente includ discursul lui Albert în cadrul reuniunii The Society for the Extinction of Slave Trade and for the Civilization of Africa (Societatea pentru Abolirea Comerţului cu Sclavi şi pentru Civilizaţia Africii) din iunie 1840.Acesta a marcat un moment esenţial în care un membru de seamă al familiei regale şi-a oferit sprijinul pentru abolirea sclaviei - practică pe care prinţul a descris-o drept "cea mai neagră pată asupra Europei civilizate".