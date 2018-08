Mare sărbătoare la LALOVA! Festivalul Vetre Strămoşeşti a adunat la horă multă lume împreună

Foto: publika

Cântece, tradiţii strămoşeşti şi multă voie bună în satul Lalova din raionul Rezina. De la mic la mare şi îmbrăcaţi în haine naţionale, oamenii s-au întâlnit în lunca râului Nistru la o nouă ediţie a Festivalului folcloric "Vetre Strămoşeşti" şi au încins o horă.



Buna dispoziţie a fost întreţinută de artişti amatori din diferite raioane.



"Am venit cu un program de cântece autentice culese de la noi de la zona de centru, cu dansuri autentice din sat de la noi şi cu jucatul găinii", a spus Ecaterina Jumir, conducător ansamblul "Oleandra" din Ţipala, Ialoveni.



"Noi am venit cu obiceiul la cosit, o clacă la coasă, a zis Ana Dobescu", conducător artistic "Floarea dorului".



20 de meşteri populari au venit cu lucruri inedite.



"Am venit la festival, în primul rând cu icoane, asta-i mândria mea. Căsuţe pentru albine, asta e de pus miere în borcan...", a zis Zinaida Ceban, meşter popular.



"Am venit astăzi la festival cu covoare noi care le fac eu. Treistuţe ţes şi feţe de mese şi prosoape, avem diferite, covoarele sunt ţesute la cercuri cu copii cu femeile din sat", a declarat Raisa Lungu, meşter popular.



"Se depune foarte mult lucru pentru a confecţiona astfel de lucrări. Iată un coş, două sticluţe pentru a merge cu acest coş la sfinţit."



Sătenii sunt bucuroşi să petreacă timpul frumos la astfel de evenimente.



"Atmosferă de sărbătoare foarte plăcută şi pentru nepoţei, şi pentru bunei şi pentru toată lumea. Mulţumim la toţi organizatorii şi să fie în fiecare an."



"Domnul primar şi consilierii au avut grijă ca oamenii să se simtă bine. Noi suntem din satul vecin, am venit să-i susţinem."



"Noi scoatem în evidenţă locurile pitoreşti pe care le avem şi scoatem în evidenţă oamenii. Tot ce ne caracterizează pe noi ca neam, a costumului naţional", a declarat Eleonora Graur, preşedinta raionului Rezina.



Festivalul folcloric "Vetre Strămoşeşti" a fost organizat de Consiliul raional Rezina şi Primăria satului Lalova.