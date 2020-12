Mare atenţie la decoraţiunile pentru Pomul de Crăciun! Specialiştii recomandă oamenilor să fie vigilenţi, mai ales dacă au copii mici acasă. Recomandările vin în special pentru aceste zile, când pieţele şi magazinele abundă în decoraţiuni de sărbătoare, iar, în goana după cumpărături, mulţi pot să uite de ceea ce e cu adevărat important - siguranţa celor din jur."Pentru a putea fi evitate incidentele, specialiștii recomanda familiilor care au copii sa nu împodobească bradul cu jucării mici, care pot fi ușor înghițite. Totodata, o atenţie maximă trebuie să fie acordata si luminițelor pentru brad, atunci când le cumpără. Pentru ca acestea sa fie sigure, lungimea firului de la priză pana la beculețe trebuie sa fie de cel puţin un metru și jumătate."De asemenea, vânzătorii trebuie să poată prezenta certificate de conformitate."Consumatorul este în drept să solicite de la vânzător această declaraţie. În cazul în care refuzului şi lipsa prezentării, deja este clar că este un produs neconform.""Nu ştiu. Poate este, eu nu am la mine, la mână."La Piaţa Centrală din Capitală am întâlnit mai mulţi oameni care s-au declarat gata să scoată din buzunar mii de lei, pentru decoraţiunile de sărbătoare."O dată în an trebuie să ne pregătim. Cât de puţin, dar să se vadă că e atmosfera de Anul Nou.""- Cam cât sunteţi gata să cheltuiţi pentru toate decoraţiunile?- Am cheltuit deja, vreo trei mii şi ceva.""Am cumpărat luminiţe. Vreau să decorez geamul. Îmi place foarte mult să iau jucării pentru brad.""- Cum le-aţi ales ca să fie siguri pentru copii, să nu se întâmple accidente? - Ultimii ani, nu cumpărăm brad proaspăt, avem un brad de plastic."Vânzătorii susţin că, din cauza pandemiei, în acest an au mai puţine vânzări."În comparaţie cu anii precedenţi, se simt efectele pandemiei. Lumea nu au atât de mulţi bani să facă cumpărături."Brazii artificiali costă între 100 şi 3000 de lei, luminiţele se vând cu 150 de lei, iar preţul unui glob porneşte de la doi lei.