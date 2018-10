Mare atenţie! Iată ce boli pot ascunde arsurile gastrice

Arsurile gastrice sunt cel mai comun simptom al refluxului gastroesofagian. Exista insa si alte probleme care ar putea sa iti dea senzatia de arsuri in piept.

Doctorul este cel care poate determina daca ai probleme cu stomacul sau ai una din bolile urmatoare ce se mascheaza drept arsuri gastrice.

Bolile de inima au aceleasi simptome ca arsurile gastrice.

Angina pectorala datorata fluxului slab de sange catre inima poate sa semene mult cu arsurile gastrice. Daca ai peste 50 de ani si nu ai avut niciodata probleme cu stomacul dar ai arsuri, e cazul sa iei in considerare si alte probleme precum angina. Se poate intampla si persoanelor mai tinere daca au si alti factori precum tensiunea arteriala, diabet sau boli de inima in familie.

Calculii biliari au senzatii asemanatoare cu arsurile gastrice

Desi calculii biliari de multe ori nu dau simptome, o pietricica ce blocheaza un duct biliar poate genera dureri in partea dreapta superioara a abdomenului. Daca durerile de stomac de dupa masa nu se imbunatatesc dupa ce iei pastile, e cazul sa te gandesti si la aceasta varianta.

Arsurile gastrice pot insemna ulcer gastric

Ulcerul genereaza dureri apasatoare, usturatoare in partea superioara a abdomenului. Durerea poate radia spre piept. Medicamentele pentru arsurile gastrice pot reduce durerile, dar nu sunt o solutie pe termen lung pentru ulcerul gastric. Ai grija ca si anumite medicamente (aspirina, ibuprofen, naproxen) luate in exces pot cauza ulcer.

Hernia hiatala, sinonoma cu arsurile gastrice

Aceasta apare cand impinge diafragma spre cavitatea toracica in loc sa ramana in cavitatea abdominala. Astfel se ridica si acidul gastrig generand reflux esofagian. Doctorul iti poate recomanda medicatia potrivita si iti poate indica ce schimbari sa aduci in stilul tau de viata (mese mai mici, evitarea alcoolului, evitarea mancatului inainte de culcare).

Cancerul esofagian poate cauza arsuri stomacale

Este o forma rara de cancer dar numarul de cazuri creste. Doctorul tau poate decide daca este cazul sa faci o endoscopie pentru a iti investiga esofagul in cazul arsurilor stomacale prelungite. Daca fumezi mult sau consumi mult alcool ar trebui as iti faci griji in legatura cu aceasta posibilitate si sa iti schimbi obiceiurile.

Pareza gastrica, o afectiune care are simptomele arsurilor gastrice

Diabetul nesupravegheat poate dauna nervilor si afecta functionalitatea tractului tau digestiv. Aceasta afectiune poarta denumirea de pareza gastrica si scade dramatic miscarea mancarii in stomac. Tratamentul include schimbari in regimul alimentar precum reducerea cantitatii unei mese, evitarea fibrelor si grasimii, a medicamentelor.

Esofagita duce la agravarea arsurilor gastrice

Esofagita, sau inflamarea esofagului, poate aparea din cauza refluxului esofagian des. Duce la agravarea arsurilor gastrice si ingreuneaza inghitirea. Esofagul poate deveni inflamat din cauza unor medicamente, mai ales daca nu sunt luate cu suficienta apa si raman in esofag.

Anxietatea poate cauza arsuri gastrice

Anxietatea poate cauza arsuri gastrice si poate inrautati simptomele refluxului gastric. Un semn ca nu este vorba doar de probleme gastrice este faptul ca tratamentul pentru ele nu da roade si tot rau te simti. O solutie pentru reducerea anxietatii sunt exercitiile, relaxarea, terapia.

Pleurita sau costocondrita cu simtome similare arsurilor gastrice

Inflamarea membranei ce imbraca plamanii si cavitatea este cunoscuta ca pleurita si poate da dureri in piept precum gastrita. Este posibil sa suferi de asa ceva daca durerea se agraveaza cand tragi aer profund in piept sau faci anumite miscari. Este o infectie cu o bacterie si o data cu vindecarea ei, vei scapa si de dureri.

Costocondrita este inflamarea cartilajului ce leaga coastele de stern. Cauzeaza dureri de-a lungul sternului si se poate trata cu medicamente anti-inflamatoare si odihna.