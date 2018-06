Mare ATENŢIE! Ce se întâmplă dacă mănânci pepenele cu tot cu sâmburi

Majoritatea dintre noi aruncam semintele de la pepenele verde. Nutritionistii ne atentioneaza insa ca ar trebui sa le pastram, deoarece au numeroase beneficii pentru sanatate.

Semintele de pepene contin numeroase fibre, minerale, proteine si grasimi sanatoase. O suta de grame de seminte de pepene verde contine 515 mg de magneziu, aproximativ 10 grame de zinc, 28 de grame de proteine si aproape 50 de grame de grasimi.

Consumul de seminte de pepene verde ajuta la mentinerea masei musculare si regleaza nivelul colesterolui din sange.

De asemenea, semintele de pepene verde, datorita continutul crescut de magneziu si zinc, ajuta la buna functionare a sistemului nervos si intaresc sistemul imunitar, protejand organismul de infectii.

Aceste seminte minune au grija si de silueta ta. Ele previn tulburarile digestive, constipatia, dar si balonarea. Semintele de pepene verde sunt, totodata, foarte satioase, asa ca te vor ajuta sa scapi mai usor de kilogramele in plus.

Proteinele din semintele de pepene verde contin aminoacizi esentiali, printre care cei mai importanti sunt: arginina, care are capacitatea de a regla tensiunea arteriala, triptofan, care ajuta la reglarea secretiei de melatonina, hormon care ajuta la inducerea somnului, acid glutamic si lizina.

Inainte de a le consuma, semintele de pepene verde trebuie puse mai intai la inmuiat in apa cu sare, cel putin doua ore. Acestea trebuie uscate, apoi bagate la cuptor intr-o tava unsa cu ulei de masline si se lasa 40 de minute la 175 de grade Celsius.

Semintele coapte se toaca marunt si pot fi adaugate in diverse salate, cu rucola, bucati de pepene verde, branza feta, busuioc si otet balsamic, scrie realitatea.net