Marcus Rashford a avut o copilărie grea. Mama fotbalistului a crescut cinci copii singură

Marcus Rashford este unul dintre cele mai mari staruri ale fotbalului mondial. Jucătorul lui Manchester United are un salariu anual de peste 11 milioane de euro, dar puțini știu că sportivul englez a avut o copilărie foarte grea. Într-un interviu pentru o televiziune britanică, Rashford a afirmat că mama sa l-a ajutat să devină un fotbalist de succes.



„Mama mea a fost singură, a avut grijă de 5 copii, care locuiau toți într-o casă. A fost cea mai grea perioadă. Ea muncea din greu pentru a ne pune mâncare pe masă. Mama mea a făcut tot ce-i stătea în puteri. Îmi amintesc cum deseori mergeam la un magazin, unde totul costa cel mult o liră sterlină. Făceam un program pentru o săptămână. De exemplu, cumpăram 7 iaurturi și puteam să mănânc câte unul pe zi”, a spus fotbalistul Marcus Rashford.



Recent, în colaborare cu o organizație caritabilă, Marcus Rashford a adunat aproximativ 20 de milioane de lire sterline, bani din care va fi procurată mâncare pentru familiile social vulnerabile din Marea Britanie.



„45 la sută din persoanele de culoare, reprezentanți ai minorităților etnice, trăiesc în sărăcie. Eu am fost foarte aproape de a fi în această categorie acum. Înțeleg că putea să mi se întâmple orice. Sunt recunoscător pentru faptul că am succes în viață, dar asta nu mă face să uit de trecut. Evident, vreau să-i ajut pe oameni cu ce pot”, a spus fotbalistul, Marcus Rashford.



Marcus Rashford are 22 de ani și este discipolul clubului de fotbal Manchester United. Până acum, el a jucat 201 de meciuri pentru „diavolii roșii” și a marcat 64 de goluri.

Pe 19 iunie, Rashford și coechipierii săi vor înfrunta pe Tottenham Hotspur în deplasare, într-o partidă din etapa a 30-a din Premier League.