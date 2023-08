Marcela Paladi, la jumătate de an de la accident: 6 luni de când numele meu semnifică fata fără picioare...

6 luni de când numele "Marcela Paladi" semnifică "fata fără picioare". Este mesajul emoționant al Marcelei Paladi la jumătate de an de la accidentul tragic de pe viaduct, care a lăsat-o pe tânără fără ambele picioare.

Într-o postare pe facebook, Marcela a anunțat că s-a scurs jumăttae de an decând viața sa a luat o întorsătură la 180 grade și a început totul de la zero.

"Se împlinesc exact 6 luni de când viața mea a luat o întorsătură la 180 grade.

6 luni de când numele “Marcela Paladi” semnifică “fata fără picioare”.

6 luni de când am început totul de la zero, am încep să merg și să trăiesc din nou.

6 luni în care am plâns, am avut dureri, stări de disperare și deznădejde…dar așa e omul, se adaptează, se învață și învinge.

Mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine în această luptă, mulțumesc celor care au rămas alături și care mă susțin.

Vă iubesc, vă apreciez și vă voi fi în veci recunoscătoare!", este mesajul emoționant al Marcelei Paladi.