Marcel Vela: ”România va continua să sprijine parcursul european al Republicii Moldova, pentru a asigura prosperitatea și bunăstarea tuturor cetățenilor”

Măsurile decise de autoritățile române în sprijinul Republicii Moldova, în contextul epidemiei COVID-19, sunt o dovadă în plus a faptului că România a fost și este mereu alături de cetățenii din Republica Moldova. Este mesajul ministrului de Interne al României, Marcel Vela, care a făcut parte din delegația care a însoțit camioanele cu ajutorul umanitar oferit de țara vecină Republicii Moldova.



”România rămâne un partener strategic pentru Republica Moldova și va continua să sprijine parcursul european al țării dumneavoastră, pentru a asigura prosperitatea și bunăstarea tuturor cetățenilor. Recent, la 27 aprilie, am sărbătorit 10 ani de parteneriat strategic, în care și Republica Moldova și România au dovedit că pot face împreună lucruri deosebite. Măsurile decise de autoritățile române în sprijinul Republicii Moldova, în contextul epidemiei COVID-19, sunt o dovadă în plus a faptului că România a fost și este mereu alături de cetățenii din Republica Moldova. Și reacționează promt și solidar, atunci când este nevoie, și o face dezinteresat.

Acest sprijin de 20 de camioane cu materiale sanitare, cu materiale de protecție, se adresează, fără discriminare, tuturor cetățenilor din Republica Moldova, indiferent de etnie, de religie, de limba pe care o vorbesc. Suntem alături de cetățenii Republicii Moldova și sperăm că experiența medicilor și a personalului medical român, care lucrează cu omologii din țara dumneavoastră, este benefică pentru ambele părți și va contribui la salvarea de vieți omenești.

Dumneavoastră, îngerii în halate albe, sunteți aici speranța unui viitor mai bun. Poate niciodată nu a fost o provocare mai mare în epoca aceasta contemporană, în care medicii nu au fost atât de solicitați și atât de implicați. Jertfa dumneavoastră este dovada supremă că viața este sfântă. Noi autoritățile, fie că suntem de o parte sau de alta a Prutului, vă susținem, vă ajutăm și vă mulțumim. Pentru că orice cuvânt în limba română poate exprima sentimentele, recunoștința, un cuvânt care poate fi adaptat la diferite momente. În acest moment cuvântul, singurul care trebuie multiplicat este ”mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc”. Dumnezeu să vă binecuvânteze!”, a declarat ministrului de Interne al României, Marcel Vela.

PUBLIKA.MD amintește că România a acordat Republicii Moldova un ajutor umanitar în valoare de 3,5 milioane euro și a ajuns, astăzi la Chișinău.

Ajutorul umanitar constă în 500 de mii de măşti de protecţie, 25 de mii de combinezoane, câte cinci mii de viziere şi ochelari de protecţie, 200 de mii de mănuşi, 2.800 de cutii de medicamente, zece izolete pentru transportul pe targă şi 80 de mii de litri de alcool sanitar.