Marcel Hirscher și-a anunțat retragerea din sportul de mare performanță

Foto: Marcel Hirscher

Marcel Hirscher, legenda schiului austriac, și-a anunțat retragerea din sportul de mare performanță. Pentru prima oară după 12 ani Hirscher nu se va afla la startul noului sezon de schi alpin. Austriacul a precizat că i-a fost foarte greu

să ia această decizie.



"Am simțit că am ajuns la acea etapă a carierei, când trebuie luată o decizie drastică. Nu mai sunt gata să plătesc acel preț pentru a fi în mereu în formă maximă. Am conștientizat în vara asta că nu mai pot depune asemenea eforturi. Asta a fost să fie", a spus schiorul, Marcel Hirscher.



În cariera sa, Marcel Hirscher a câştigat 67 de curse în etapele Cupelor Mondiale, dar nu a reuşit să-l egaleze pe faimosul schior suedez Ingemar Stenmark, care a avut 86 de victorii de etapă. Austriacul a urcat de două ori pe cea mai înaltă treaptă a podiumului olimpic, la slalom şi la combinata alpină, la ediția Olimpiadei Albe din 2018. Schiorul austriac are în palmares și cinci titluri de campion mondial.