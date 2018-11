Marc Marquez a celebrat titlul de campion mondial la MotoGP în oraşul natal

Nebunie totală în oraşul spaniol Cervera! Marc Marquez, campion mondial la MotoGP a sărbătorit în localitatea natală titlul câştigat în acest an.

Pilotul spaniol a fost aclamat de mii de suporteri, în timp ce făcea turul de onoare prin oraş, alături de ceilalţi membri ai echipei Repsol Honda, în remorca unui camion.

Marc Marquez şi-a asigurat al cincilea titlu mondial la clasa MotoGP la finalul cursei din Japonia. El mai are în palmares 2 titluri mondiale la Moto 2 şi Moto 3.

"Timpul trece foarte repede. Am câştigat şapte titluri într-o perioadă scurtă. Chiar dacă acest lucru pare ceva logic, aşa cum am vorbit şi cu membrii echipei, consider că este un vis care trebuie savurat din plin. Asta pentru că totul se poate termina mai devreme sau mai târziu", a spus Marc Marquez, campion mondial la MotoGP.

Ultima etapă a Motomondialului de viteză din acest sezon se va desfăşura pe 18 noiembrie la Valencia.