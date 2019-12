Marc Anthony a rămas fără iahtul de lux. Ambarcaţiunea de şapte milioane de dolari a ars complet (VIDEO)

Iahtul de lux al cântărețului american Marc Anthony, în valoare de şapte milioane de dolari, a ars complet în timp ce se afla în Island Gardens Marina din Miami, SUA, potrivit tmz.com, citat de digi24.ro

Peste 45 de pompieri s-au ocupat de stingerea incendiului, izbucnit în noaptea de miercuri spre joi și care, din fericire, nu a afectat și ambarcațiunile vecine.

Iahtul Andiamo, cu o lungime de 36,5 metri, avea cinci cabine și putea găzdui 12 persoane.

Deocamdată nu se cunoaște cauza incendiului, care nu a provocat victime.

More video from Watson Isl.

where the 120-foot yacht said to be owned by Marc Anthony is on fire, looking like a total loss at the Island Gardens Marina. No injuries reported as of late Wednesday night. 45+ firefighters battling flames and smoke from boats and the dock. @wsvn pic.twitter.com/MGC00vYDzO