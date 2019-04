Maratonului Nisipului de la Constanţa: Câțiva moldoveni au reușit să ajungă primii la finish

Au alergat prin nisip și au ocupat locurile de frunte. Este vorba despre câțiva moldoveni, care au reușit să ajungă primii la finish în cadrul Maratonului Nisipului, care s-a desfășurat duminica trecută, în orașul Constanța, România.

Sportivii spun că acest gen de sport nu este deloc ușor, deoarece necesită aproape de două ori mai multă energie, decât atunci când aleargă pe o suprafață dură.

Potrivit specialiștilor, o oră de alergat prin nisip ajută să arzi aproape opt sute de calorii, ceea ce este dublu comparativ cu alergatul pe asfalt. Vitalie Gheorghiță începe ziua pe stadion. Sportivul spune că aleargă de ani buni, iar acum nu-și poate imagina viața fără sport.



”La început îmi plăcea spiritul competiței, alergam, îmi plăceau întrecerile, dar între timp a devenit un mod de viață, un stil de viață și cred că așa și voi continua”, a spus Gheorghiţă.



Bărbatul spune că a decis să participe la Maratonul Nisipului pentru a-și pune la încercare forțele.

După ce a alergat 42 de kilometri, sportivul a reușit să ia medalia pentru locul întâi. Vitalie spune că întrecerea a fost una dificilă, dar a meritat tot efortul depus.

Sportivul spune că a putut obține performanțe datorită antrenamentelor zilnice, dar și a dorinței de a cuceri noi culmi.



”Pregătirea noastră durează continuu. Chiar dacă iarna aceasta a fost foarte grea, oricum nu țin minte, poate am avut una, două zile de pauză, în rest le-am alergat toate și am alergat în aer liber, nu în sală”, a mai spus sportivul.



Sportivul însă nu vrea să se oprească aici. El spune că în următoarele luni vrea să participe și la alte maratoane.



”Urmărim diferite scopuri la care mergem să câștigăm și să ocupăm locuri de frunte, la care mergem pur și simplu să ne distrăm, să privim, să călătorim.”



Și Mihai Bizniuc se numără printre sportivii moldoveni care au participat la maraton. Acesta a ales să alerge 21 de kilometri și la fel s-a clasat pe primul loc.



”Pentru mine a fost un antrenament de forță, deoarece a fost doar nisip și pe nisip nu se alergă așa cum alergăm pe șosea sau pe pistă”, a comunicat Mihai Bizniuc.



Nici Mihai nu vrea să se oprească la acest rezultat, sportivul visează să obțină loc de frunte și la Campionatul Republicii Moldova.



”Mergem la Brașov, mergem la Russian Trail, semimaraton Iași, în luna mai posibil că o să mergem la București și scopul în acest an este să ieșim bine la Campionatul Republicii Moldova”, a spus sportivul.



Maratonul Nisipului este singurul maraton din Europa care se defășoară pe nisip. Acesta se află la cea de-a șasea ediție, iar în acest an au participat peste o mie de persoane.