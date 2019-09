MARATONUL MICILOR ATLEŢI. Peste 500 de copii au participat la Kids Run Day

Emoţie, adrenalină şi multă distracţie. De toate acestea au avut parte sportivii care au alergat în cadrul maratonului Kids Run Day. Primii la start au fost cei mai mici participanţi, copiii de 5 și 6 ani.

Ei au alergat pe o distanță de 400 de metri. Cristian Coadă a mai participat la astfel de competiţii, însă abia în acest an a reuşit să ia premiul mare.



"Eu foarte mult m-am antrenat. Eu chiar de sâmbăta trecută, m-am antrenat atât de mult. Eu ştiam că am să câştig", a spus CRISTIAN COADĂ, participant.



Copiii susţin că maratonul este o provocare interesantă pentru ei.

"După ce s-a dat startul am început a prinde la viteză, pe la finiş am obosit. Când am văzut linia de finiş mi-am luat viteză pentru a câştiga."



Pentru copiii cu vârste cuprinse între 11 şi 13 ani a fost pregătită o pistă de 2 kilometri.



"A fost destul de greu. Mi s-a părut că trebuia să mă încălzesc mai mult un pic la început. Sunt fericit, tatăl meu cred că este foarte mândru de mine", a spus TIMUR SELIVANOV, participant.

"Eu prima dată particip, dar m-au surprins foarte frumos şi foarte bine, mai ales că Sporter dau o şansă Moldovei în sport."



Unii copii au ajuns la finiş cu ochii în lacrimi.

" - Totul e bine, am obosit.

- Eu nu am putut să alerg.

- Ce s-a întâmplat?

- Nimic, stresul. Este stresată. În rest totul e bine, super."



În acest an, la maraton au participat 500 de copii. Aceştia au evoluat la patru categorii de vârste - 5-6 ani, unde locul întâi le-a revenit Ştefaniei Chiriţă şi lui Cristian Coadă. La categoria de vârstă 7- 8 ani cu premiul mare s-au ales Grib Stanislav şi Daria Bocancea, iar atleţii de 9 şi 10 ani care au alergat 1200 de metri şi au ajuns primii la finiş sunt Daniil Egorov şi Victoria Egorova. La categoria 11-13 ani pe podiu au rucat Timur Selivanov şi Anastasia Veretiuc.



"Tradiţional în ajunul marelui maraton internaţional Chişinău noi desfăşurăm cursele pentru cei mai mici Kids Run Day, unde copii cu vârsta între 5-13 ani dau startul acestei sărbători sportive. Scopul nostru este să prompvăm sportul amator și să oferim tuturor posibilitatea să facă sport", a spus VALENTINA BOTNARI, organizator.



Câştigătorii au fost premiaţi cu medalii şi daruri de preţ.



Maratonul pentru cei mari va avea loc mâine, începând cu ora 09:00.