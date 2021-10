Maratonul Internațional Chișinău s-a încheiat. Vezi cine este marele CÂȘTIGĂTOR

Marele câștigător al Maratonului a fost Ivan Siuris, care a parcurs 42 de kilometri în 2 ore și 23 de minute. Tânărul lucrează în Brigada de Poliție cu Destinație Specială "Fulger".„În competiție prima dată am alergat așa distanță. Minunat, minunat. Așa am visat și așa s-a întâmplat.”, a declarat Ivan Sirius, câștigător.Pentru Elizaveta, maratonul a fost o mare provocare. Deși are doar 7 ani, ea nu a participat la competiția organizată pentru copii, ci a alergat 21 de kilometri cot la cot cu adulții.„Eu fac gimnastică de la 3 ani. Pentru acest maraton m-am antrenat aproape un an. Vreau să le mulțumesc antrenorilor și părinților mei.”, a menționat Elizaveta Liutva, participantă 21 km.Cursa a adunat alergători de toate vârstele. Printre participanți a fost și Ilie Victor, de 69 de ani, care a venit din Brăila, România.„Astăzi particip la cel de-al 314-lea maraton din viața mea. Am participat la toate maratoanele de la Chișinău. Am alergat în 83 de țări, pe 6 continente.”, a relatat Ilie Victor, participant.Maratoniștii spun că s-au pregătit luni la rând.„Mă simt foarte bine. Ne-am antrenat intensiv și cred că o să avem un rezultat foarte bun.”„Mă simt minunat. Vreau să le mulțumesc organizatorilor pentru acest eveniment. Faceți sport, alergați, credeți în voi și să nu vă fie frică de nimic. Doar înainte.”„Eu fac atletism de performanță și avem nevoie de starturi. Ne bucurăm că s-au organizat așa evenimente și la noi și nu trebuie să plecăm în România sau în alte țări vecine.”„Eu sunt profesor de sport și vreau să încurajez sportul. Nu contează, alergi, înoți, joci fotbal. Important e ca toți să practice sportul.”„De câțiva ani, particip la semi-maratoanele din diferite țări. Anul trecut tot am vrut să vin la Chișinău, dar evenimentul a fost anulat. În acest an am profitat de ocazie și am participat.”S-au aventurat în cursă și câțiva jurnaliști de la Prime și Canal 3, posturile TV care sunt partenerii media ai Maratonului Internațional Chișinău.„În acest an am alergat 10 kilometri, deja am primit și medalia. Acum un an am alergat în cursa de 21 de kilometri, dar în acest an am ales să alerg mai puțin, pentru că am fost mai puțin pregătită. Dar mi-a pus scopul să alerg mai repede și am parcurs traseul în 55 de minute, acesta este recordul meu personal.”, a spus Ana Glușco, jurnalist.„Acesta este cel de-al șaselea maraton pentru mine, am alergat 42 de kilometri, timpul este de trei ore și patru minute, cam așa aproximativ. Aș fi vrut în trei ore să fi alergat, dar nu am avut destulă putere, trebuia încă puțin să mă antrenez. Dar mă simt minunat, chiar mai bine decât data trecută.”, a menționat Denis Rînda, jurnalist.La maraton au participat și persoane cu dizabilități locomotorii. Marina Vechi s-a înscris în cursa de 10 kilometri.„Nu m-am pregătit. Eu în fiecare zi merg prin oraș și am deja fac antrenament. La început, traseul a fost ușor, apoi mai complicat, mai ales la deal. Am însă însoțitor și a fost bine.”, a precizat Marina Vechi, participantă.Din cauza restricțiilor anti-COVID, în acest an au alergat mai puțini sportivi.„În acest an, din cauza pandemiei, au putut participa de două ori mai puțini alergători. Din păcate, am renunțat și la Fun Run, maratonul la care putea veni oricine.”, a remarcat Anastasia Berzoi, PR Manager al evenimentului.Participanții și susținătorii au avut acces doar dacă sunt vaccinați anti-COVID-19 sau dețin teste negativ. Doritorii s-au putut testa gratis pe loc.