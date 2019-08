Maratonistul Iulian Bercu şi omul de afaceri Anatol Untură, gazdele unui eveniment caritabil

Maratonistul Iulian Bercu şi omul de afaceri Anatol Untură au fost gazdele unui eveniment caritabil. Ei au adunat aseară, câteva zeci oameni, curioşi să le afle experienţele, iar banii adunaţi din vânzarea biletelor vor fi donaţi unei familii nevoiaşe din raionul Leova.



Iosif și cei patru fraţi ai lui locuiesc doar cu mama. Pentru a-şi hrăni copiii, femeia muncește cu ziua prin sat.



„Am cinci copii. La noi o zi de spălat este foarte grea, pentru că fântâna e departe, multă apă trebuie de cărat și plus că trebuie de spălat multe haine. Când trebuie să spălăm, noi trebuie să cărăm apă cu o zi înainte și a doua zi trebuie să spălăm.”



„Când trebuie să ne spălăm, ne ducem, eu cu Iosif după apă. Tare grele sunt căldările cu apă. Dacă om avea în ogradă o fântână ne-ar fi mai ușor.”



Povestea familiei i-a impresionat pe maratonistul Iulian Bercu, ambasador al organizaţiei CCF Moldova, dar şi pe omul de afaceri Anatol Untură. Ultimul a revenit recent dintr-o expediţie din Groenlanda, aşa că a avut ce povesti publicului. Cei doi spun că datorită evenimentului de caritate „Seara aventurilor”, oamenii pot schimba destine.



"Vrem să ajutăm o familie de șase suflete să aibă acces la apă. Vreau să povestesc și eu istoria expediției noastre și poate așa, inspir și eu lumea să iasă din confortul sau din odihna tradițională la mare. Lumea vine, se socializează, beau un pahar cu vin și ascultă niște istorii interesante, donează câte 50-100 de lei și împreună cu prețul la o cafea schimbăm destinele la niște copii pentru totdeauna”, a spus omul de afaceri, Anatol Untură.



„Scopul acestor serate este de a combina utilul cu plăcutul. În același timp CCF pe urma acestor întâlniri, obțin unele fonduri pentru a ajuta familii. Absolut toți banii pentru ajutor și asta bucură foarte mult", a spus maratonistul, ambasador CCF, Iliuan Bercu. Moldova

Oamenii spun că astfel de evenimente sunt binevenite.



„Așa pași trebuie făcuți tot mai mult și mai mult că viața trece, dacă nu facem o faptă bună, eu știu, trebuie să avem ceva, scopuri ca să, lumea să trăiască mai bine și contribuie fiecare cu ce poate.”



„Sper că în viitor vor fi organizate cât mai multe astfel de evenimente cu caracter caritabil și din câte am înțeles este și o tombolă la care particip și eu inclusiv și toți prietenii cu care am venit. ”



Potrivit președintelui CCF Moldova, evenimentul are ca drept scop susținerea copiilor pe care sărăcia îi afectează în diferite moduri, cu impact puternic asupra siguranței fizice, sănătății și bunăstării psihosociale. Organizația CCF Moldova. care a apărut în țara noastră acum 15 ani, a ajutat peste cinci mii de familii.