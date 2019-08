MARATON LA ORHEIUL VECHI: În cursă s-au înscris peste 400 de alergători

foto: publika.md

Peste 400 de sportivi profesioniști și amatori din țara noastră și de peste hotare au întâlnit zorii în locurile pitorești de la Orheiul Vechi. Acolo a avut loc a treia ediție a cursei "Dragonul de Aur", unde participanţii au alergat câte 14, 22 sau 44 de kilometri. Deși dimineața a plouat, vremea nu a dat peste cap evenimentul.



Startul pentru cursa de 44 de kilometri a fost dat la ora 6:00. Cu două ore mai târziu, la linia de pornire s-au aliniat și participanții care au avut de parcurs 14 și, respectiv, 22 de kilometri.



"Sunt echipat cu o vestă în care am un burduf cu apă. Am câteva piureuri din fructe."



Alergătorii au avut și susținători.



"Nu avem favoriți. Cine decide și are curajul să se înscrie la o competiție și are o pregătire este frumos să o facă, respectiv noi încurajăm și susținem."



Prima dintre femei care a ajuns la linia de final după 14 kilometri a fost Mihaela Botnari. A avut nevoie de puțin mai mult de o oră, iar la final nu şi-a putut stăpâni lacrimile.



"Aici la finiș mă gândeam că gata mă opresc la pas, nu mai pot. E foarte plăcut când știi că ai și susținere și știi că ai muncit și alergai ca să nu te ajungă cineva din urmă și în final ai înțeles că nu în zadar", a spus câștigătoarea cursei de 14 km, Mihaela Botnari.



Maratonul de 44 de kilometri a fost câștigat de Ion Crăciun, care vrea să participe la Jocurile Olimpice. Bărbatul este antrenor de lupte libere, iar de trei ani practică alergatul.



"A fost puțin mai greu, dar noi am trecut pragul psihologic și pur și simplu trebuie să mergi mai mult decât trebuie și asta e tot", a spus câștigătorul cursei de 44 km, Ion Crăciun.



Potrivit organizatorilor, scopul principal al cursei este promovarea turismului din țara noastră, dar şi modul sănătos de viață.



"Practic este o competiție într-un loc unical. A devenit deja și o competiție unicală în această regiune a Europei. Este o alergare prin stânci, prin codri, pe marginea râului, prin livezi", a spus organizatorul, Iulian Bercu.



Toți participanții au fost premiați cu brățări, iar câștigătorii curselor s-au ales cu medalii și diplome.