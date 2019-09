Maraton INEDIT în Capitală. Un tânăr a urcat 380 de trepte într-un minut şi 40 de secunde

380 de trepte într-un minut şi 40 de secunde. Este performanţa unui tânăr din Capitală, care a participat la cea de-a patra ediţie a maratonului "Vertical", desfăşurat într-o clădire cu 18 etaje din centrul Chişinăului. Sportivul a câştigat competiţia pentru al doilea an consecutiv.



Sportivii spun că s-au antrenat mult pentru a lua parte la această cursă inedită:



"M-am pregătit, m-am antrenat în fiecare dimineaţă. Îmi doresc să câştig!"



"Am venit pentru că mi-am dorit să încerc ceva nou pentru mine, competiţia este ca o încercare pentru mine, să alerg pe scări în sus, abia aştept să văd ce rezultat voi avea".



Cursa s-a desfăşurat la 2 categorii - individual și în echipă. Rezultatele au fost evaluate de antrenori profesioniști de atletism.



"Concurenţii trebuie să alerge serios, responsabil, să ajungă la finiş şi să aibă un rezultat bun. Nimeni nu va rămâne fără premii, pentru toţi avem cadouri, chiar şi pentru cei care doar s-au înscris în concurs", a menţionat Ala Babuc, organizatoare.



Victoria i-a revenit lui Richard Jucov. Acesta spune că a fost o cursă foarte solicitantă: "În ultimii doi ani.... a fost o clădire cu 10 etaje, însă, 18 etaje din acest an, recunosc a fost dificil. Deja la ultimele trei etaje simţeam că nu mai pot. Aveam un sentiment straniu, însă, am reuşit şi mi-a plăcut foarte mult".



Competiția feminină a fost câștigată de Ecaterina Obeiscic, care a urcat cele 380 de trepte în două minute.



"Anul trecut am participat, am ocupat pare-mi-se locul trei, însă, acolo au fost doar 10 etaje. Aici au fost 18 etaje, a fost greu, după al 12-lea etaj mergeam mai mult. Acest gen de competiţii e binevenit, noi cunoştinţe, este foarte interesant", a menţionat Ecaterina Obeiscic.



Concurenţii au primit medalii, vitamine, sucuri şi cărţi. Anual, competiţii asemănătoare sunt organizate în cei mai cunoscuţi zgârie-nori din lume. Cea mai dificilă cursă are loc în Coreea de Sud, la Lotte World Tower. În 2018, 1500 de sportivi au alergat pe scările celebrului turn de 123 de etaje.