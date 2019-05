Maraton caritabil. Mai mulţi adulţi şi copii au alergat în Parcul Valea Morilor pentru o cauză nobilă

Mai mulţi adulţi şi copii au participat la un maraton caritabil organizat în Parcul Valea Morilor. Cursa a fost dedicată persoanelor cu deficienţe locomotorii. Banii strânşi în urma evenimentului vor fi donaţi pentru proiecte de cercetare a bolilor coloanei vertebrale. Curse similare au avut loc, simultan, în peste 50 de ţări ale lumii, printre care Italia, Germania, Brazilia şi Portugalia.

Pentru a participa la maraton, doritorii au achitat opt euro.





"Am venit să participăm pentru cei care nu pot alerga. Susţinători îmi sunt toată familia mea: soţia şi cei patru copii, care îmi urează succes", a declarat Alexei Berehoi, participant.





Printre participanţi au fost şi persoane care au suportat intervenţii chirurgicale, dar asta nu i-a oprit să-şi manifeste solidaritatea.





"Sunt după o operaţie, după un an de pauză, a fost primul efort fizic mai impunător. Am alergat pentru cei care nu pot, pentru că am înţeles cât de greu mi-a fost un an de zile să nu fac mişcare", a declarat Sergiu Carauş, participant.

"Da, am terminat, pentru că eu am o traumă şi am alergat cât am putut, cât mi-a permis. Cât aţi alergat? Haideţi să vedem...8 kilometri şi 16 metri."



Cei mai mulţi au venit pentru prima dată la un maraton.



"Mă gândeam că pot să influențez cumva şi eu, prin faptul că donez, prin faptul că pot să alerg. Cum s-ar spune, fiecare kilometru contează."



Potrivit organizatorilor, au fost colectaţi aproximativ o mie de euro.

"E un scop caritabil, pentru persoanele cu deficienţe locomotorii. Este un cont special creat, unde se vor duce toate sumele din toate ţările organizatorii. În jur de 50 de ţări, 80 de evenimente, din Brazilia, Australia... şi toţi pornesc la aceeaşi oră", spune Ion Vitilă, organizator.





La nivel global, maratonul caritabil se află la cea de-a şasea ediţie. Iar în R. Moldova, evenimentul este organizat pentru a treia oară.