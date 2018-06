Maradona dezminte că ar fi fost transportat la spital după victoria care a calificat Argentina în optimile Mondialului

Legendarul fotbalist argentinian Diego Armando Maradona, prezent în tribune la meciul pe care naţionala ţării sale l-a câştigat dramatic în faţa reprezentativei Nigeriei (2-1), în Grupa D a Cupei Mondiale 2018, a negat că ar fi fost transportat la spital după încheierea jocului, scrie agerpres.ro.

El Pibe d'Oro, în vârstă de 57 ani, a trăit la intensitate maximă partida compatrioţilor săi, însă la un moment dat a început să se simtă rău şi a primit îngrijiri din partea paramedicilor prezenţi la stadion, aşa cum s-a putut vedea din imaginile postate pe reţelele de socializare.



Mai multe publicaţii anunţaseră că Maradona a fost transportat la un spital din Sankt Petersburg după joc, unde a fost diagnosticat cu hipertensiune arterială şi un suflu cardiac. El ar fi fost ulterior externat, plecând către Moscova la bordul unui avion privat.

"Vreau să vă spun că sunt bine, că nu sunt şi nu am fost spitalizat. În timpul meciului cu Nigeria, m-a durut foarte tare gâtul şi am suferit o decompensare", a precizat Maradona într-un mesaj postat pe contul său Instagram.



"Am fost controlat de un medic şi acesta mi-a recomandat să mă întorc acasă înainte de repriza a doua, dar am vrut să rămân pentru că jucam totul. Cum să plec? Îi sărut pe toţi, îmi pare rău pentru sperietură şi mulţumiri pentru susţinere", a adăugat fostul decar al naţionalei "Albiceleste".



Marele fotbalist argentinian, campion mondial în Mexic, în 1986, a fost filmat în timp ce dansa cu o suporteră nigeriană, înaintea startului jocului. El a "explodat" apoi la golul lui Messi, din minutul 14, fiind nevoie de intervenţia gărzilor de corp pentru a-l ţine să nu treacă peste balustrada din sticlă a lojii sale. În finalul jocului, după golul eliberator marcat în minutul 86 de Marcos Rojo, Maradona a fost văzut făcând gesturi obscene cu ambele mâini.



După meci, au devenit virale imaginile de pe reţelele de socializare în care fostul căpitan şi selecţioner argentinian poate fi văzut plecând din tribune într-o stare deloc bună, având nevoie de ajutor din partea celor care îl însoţeau.