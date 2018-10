Manuel Valls va rămâne la Barcelona chiar dacă nu este ales primar al oraşului

, scrie agerpres.ro. "Dacă întrebarea este 'rămâneţi la Barcelona?', răspunsul este 'da' pentru că este o alegere de viaţă", a declarat Valls, care a anunţat marţea trecută că a decis să candideze pentru funcţia de primar al Barcelonei, anul viitor.Întrebat dacă va renunţa la viaţa politică dacă va pierde alegerile, Valls a răspuns "fără îndoială".Născut la Barcelona în 1962, Manuel Valls a crescut la Paris şi a primit cetăţenia franceză la vârsta de 20 de ani, pierzând-o pe cea spaniolă. În prezent, el are dublă cetăţenie.Valls, "încă deputat" în Franţa "pentru câteva ore", a declarat că îşi va depune mandatul marţi sau miercuri. El va avea marţi o întrevedere cu preşedintele Adunării Naţionale a Franţei, Richard Ferrand, şi se va exprima în cadrul întrebărilor adresate guvernului, mai degrabă "pentru a-şi manifesta recunoştinţa" decât pentru a-şi lua rămas bun."Nu spun adio, pentru că iubesc această ţară, voi reveni aici, am prieteni (...) Nu am nostalgii, regrete, însă există emoţie", a explicat Valls, declarându-se convins că mai avea "un viitor politic în Franţa".