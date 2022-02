Manu Ginobili, printre finaliştii pentru includerea în Basketball Hall of Fame

A cucerit trofee importante de-a lungul carierei, iar acum este aproape de fi inclus în Hall of Fame.Este vorba despre argentinianul Manu Ginobili, cvadruplu campion al NBA şi medaliat cu aur olimpic, se numără printre cei 11 finalişti nominalizaţi pentru a face parte din prestigioasa galerie a gloriilor baschetului.Ginobili are 44 de ani, iar de-a lungul timpului a jucat pentru San Antonio Spurs din 2002 până în 2018, câştigând titluri în NBA în anii 2003, 2005, 2007 şi 2014. De asemenea, el a devenit campion olimpic cu naționala Argentinei în 2004 la Atena.Sud-americanul îi are contracandidați pe alte două foste vedete din NBA Michael Cooper, de cinci ori campion cu Los Angeles Lakers şi Tim Hardaway, care a jucat la Golden State şi Miami în anii '90, selectat de cinci ori în All-Star Game.Numele viitorilor celor care vor fi incluși în Hall of Fame vor fi anunțați în aprilie la New Orleans, acolo unde e programată faza finală a Campionatului American de Baschet al Colegiilor. Ceremonia propriu-zisă de decernare este programată în perioada 9-10 septembrie la Springfield, statul american Massachusetts.