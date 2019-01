Manny Pacquiao se pregăteşte intens de următorul duel, cu americanul Adrien Broner

Manny Pacquiao, flămând de victorie şi la 40 de ani. Boxerul filipinez se pregăteşte intens de următorul duel, cu americanul Adrien Broner, ce va avea loc sâmbătă, 19 ianuarie 2019, la Las Vegas. Va fi un meci pentru centura WBA în categoria semimijlocie, deţinută de Pacquiao.



"Sunt nerăbdător să muncesc din greu în sală. Disciplină am, sunt flămând de muncă, concentrat pe luptă. Mai am foc, curaj", a spus boxerul, Manny Pacquiao.



Pacquiao a ajuns în Los Angeles, unde se pregăteşte cu antrenorul său, Freddie Roach.



"El nu vrea să lupte iar doar pentru a lupta. Vrea să fie cel mai bun în ceea ce face. De aceea munca lui e uimitoare. Are 40 de ani, dar pentru mine de parcă are 20", a spus antrenorul, Freddie Roach.



În cariera profesionistă, Manny Pacquiao a repurtat până acum 60 de victorii, dintre care 39 prin knockout. Boxerul filipinez a înregistrat de asemenea 7 înfângeri şi 2 remize.

Adrien Broner a câştigat 33 de meciuri, dintre care 24 prin knockout. Pugilistul american mai are 3 înfrângeri şi 1 remiză.