Manipulează în interviuri, postări pe Facebook şi la tribuna Parlamentului. Informaţiile false lansate de Alaiba, denunțate de Loteria Naţională

Compania fondată de stat "Loteria Naţională a Moldovei" denunţă printr-un comunicat informaţiile false lansate de Dumitru Alaiba. Din datele financiare ale companiei, reiese că deputatul PAS manipulează în interviuri, postări pe Facebook şi chiar la tribuna Parlamentului atunci când se referă la vânzările de bilete tipărite şi electronice de loterie, dar şi la impozitele pe venit şi alte contribuţii la buget achitate de "Loteria Naţională a Moldovei". Am verificat cifrele jonglate de Alaiba şi am constatat că alesul poporului a omis chiar şi în faţa colegilor săi de partid o parte din informaţiile financiare.



Dumitru Alaiba insistă să califice drept "speculaţii" îngrijorările şi avertizările exprimate de administraţia companiei fondată de stat "Loteria Naţională a Moldovei", dar şi de experţii economici despre faptul că legea sa, adoptată în lectură finală, va provoca o gaură substanţială în bugetul ţării



"- Încasările la bugetul de stat în ce măsură vor avea de suferit?

Următoarea speculaţie, dar, ca atare, entitatea care plăteşte impozite la stat şi aşa mai departe. De exemplu, în anul 2020, impozit pe venit a fost zero.

-Cum se explică asta?

-Eu nu vreau (râde) să explic. Dar se speculează cu faptul că statul va pierde sute, milioane, miliarde de lei din taxe şi impozite directe, indirecte şi aşa mai departe", a spus Alaiba.



Unul dintre cele mai evidente semnale că persoana speculează în declaraţiile sale este repetarea cuvântului "speculație", în loc să ofere un răspuns concret şi direct la întrebarea ce i-a fost adresată. Asta se vede şi în reacţia lui Dumitru Alaiba atunci când a fost luat la întrebări de jurnalistul TV 8. Mai mult, în calitatea sa de preşedinte al Comisiei parlamentare economie, Alaiba este obligat să poată citi rapoartele financiare ale unei companii care aparţine statului. El ar fi putut găsi acolo că numai în perioada ianuarie-septembrie 2021, Bugetul Public Naţional a încasat de la "Loteria Naţională a Moldovei peste 41 de milioane de lei. Acest gen de defalcări efectuate de întreprinderea statului din 2018 şi până în primele nouă luni ale anului curent au fost de peste 83 de milioane de lei. Statul ar putea pierde acești bani odată cu intrarea în vigoare a legii lui Alaiba.

"Dar se speculează cu faptul că statul va pierde sute, milioane, miliarde de lei din taxe şi impozite directe, indirecte şi aşa mai departe", a menționat deputatul PAS.



Dumitru Alaiba operează și cu jumătăţi de adevăr:



"...entitatea care plăteşte impozite la stat şi aşa mai departe, de exemplu, în anul 2020, impozit pe venit a fost zero.

- Cum se explică asta?

- Eu nu vreau să explic".



Dumitru Alaiba, economist de profesie, nu a vrut să explice că impozitul pe venit zero este valabil la orice companie care înregistrează pierderi, iar întreprinderea statului "Loteria Naţională a Moldovei" a avut pierderi de 10,4 milioane de lei în 2020, din cauza crizei economice provocată de situaţia pandemică din ţară. Preşedintele Comisiei Economiei ar putea găsi aceste date în Sinteza rezultatelor de monitorizare financiară a activității întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat.

Dumitriu Alaiba a omis informaţii relevante pentru cetăţeni, jurnalişti, colegii de partid şi atunci când a a evitat să spună că, potrivit Legii şi prevederilor contractului de parteneriat public-privat, aproape 80 la sută din valoarea vânzărilor efectuate de stat prin "Loteria Naţională a Moldovei", ajung sub formă de câştiguri în buzunarele celor care le-a surâs norocul.



"Păi, iată, aceste vânzări, deja până în luna august au ajuns la 2,6 miliarde", a declarat deputatul PAS.



În cazul în care ar fi dorit să ofere informaţia integrală despre destinaţia acestor bani, atunci Dumitru Alaiba ar fi spus că din cele 2,6 miliarde de lei acumulaţi din vânzări în primele 8 luni ale acestui an, valoarea totală a câştigurilor populaţiei a fost de peste 2 miliarde de lei, iar 250 de milioane de lei au ajuns automat în bugetul ţării, sub forma impozitului de venit de 12 la sută. Dar aşa cum deputatul PAS a omis aceste detalii importante, în spaţiul online s-au făcut speculaţii. Astfel,"Loteria Naţională a Moldovei" dezminte public informațiile, potrivit cărora întreprinderea statului ar fi avut venituri de 2,6 miliarde de lei pentru anul 2021 şi a demonstrat cu cifrele pe masă că venitul şi profitul a fost considerabil mai mic.

"În decursul perioadei de gestiune de nouă luni ale anului 2021, „Loteria Națională a Moldovei” a înregistrat un rezultat din activitate operațională în sumă totală de peste 68 de milioane de lei și un profit net pozitiv care, poate fi orientat pentru achitarea dividendelor pentru stat sau pentru dezvoltarea Societății". <> Astfel, generalizând rezultatul activității Societății pe Acțiuni „Loteria Națională a Moldovei” în anul 2021 putem marca suma totală de peste 110 milioane de lei, care poate fi considerată contribuția directă a afacerii SA ”Loteria Națională a Moldovei” la Bugetul Public Național în primele nouă luni ale anului 2021, se precizează în comunicatul de presă.