Mandy Moore a fost onorată cu o stea pe Walk of Fame. Cum a devenit cunoscută VEDETA

foto: publika.md

O nouă stea pe "Walk of Fame". Interpreta şi actriţa Mandy Moore este cea care a primit a 2.658-a stea de pe bulevardul celebrităţilor din Hollywood.



"Sunt foarte emoţionată că sunt aici împreună cu voi. Este o onoare ca numele meu să fie scris pe acest bulevard. O fată mică din Florida, care şi-a început cariera după ce a cântat imnul naţional, nu a visat niciodată că poate ajunge atât de departe."



La eveniment au fost prezenţi apropiaţii artistei, dar şi actorul Shane West, alături de care a jucat în filmul "A Walk to Remember".



"Filmul în care am jucat mi-a oferit posibilitatea să cunosc această femeie fantastică. Eşti o dulceață. Zâmbetul tău este ridicol. Îţi zic serios că aşa este. Energia pe care o emani este irezistibilă."



Mandy Moore are 34 de ani şi şi-a început cariera de actriţă în 1999.