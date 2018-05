Mândrie pentru ţară! Un elev din Chişinău a obţinut locul doi la "Intel ISEF"

foto: publika.md

Locul doi pentru Moldova la un concurs de IT din SUA. Succesul îi aparţine unui elev din Capitală. Acesta a creat un program care poate verifica automat calitatea semnalului operatorilor de telefonie mobilă. Mai există programe similare, însă cel creat de el este cel mai eficient.



Sandu Chiriţa are 18 ani şi, deși este încă elev, a reușit să colaboreze cu o companie de telecomunicaţii din ţară. Acolo a înțeles că este nevoie de un program care să-i ajute pe operatori să stabilească mai bine unde au breșe la capitolul calitatea telefoniei mobile.



"Linia albastră arată unde este zgomot de fond, linia verde arată unde sunt întreruperile s-a scăpat o jumătate de literă. Linia roşie arată nivelul la zgomotul de fond. Când algoritmul vede că a fost dată o valoare foarte înaltă el o să alerteze operatorul", a spus câştigătorul locului 2, Sandu Chiriţa.



Tânărul spune că datorită acestui program companiile de telecomunicaţii ar putea economisi foarte mulţi bani.



"Companiile de telefonie pun foarte mulţi bani pentru a analiza calitatea serviciilor şi folosesc foarte multe resurse umane. Algoritmele care la moment ar rezolva problema asta nu sunt efective", a spus câştigătorul locului 2, Sandu Chiriţa.



Şi fraţii Artemie și Vladislav Mitioglo au participat la concurs în domeniul combaterea poluării cu ajutorul nanotehnologiilor. Băieţii au creat un aparat special care filtrează aerul în proporţie de 93 la sută.



"E un filtru care conţine trei straturi de filtrare, primul strat e silica gel care absoarbe umiditatea din aer, al doilea strat e carbon activat care absoarbe dioxidul de carbon. Al treilea strat este un strat de nano cristale FE2 O3. Astfel de filtre care utilizează nano cristale de Fe2 O3 şi mai ales împreună cu alte straturi de filtrare nu mai există", a spus participantul la concurs, Mitioglo Artemie.



Chiar dacă nu au obţinut nici un loc la concurs, fraţii Mitioglo speră că aparatul creat de ei va fi produs în masă.



"Filtrul acesta care poate curăţa o suprafaţă de 70 de metri pătraţi noi am dat nu mai mult de 10 dolari", a spus participantul la concurs, Vladislav Mitioglo.



Succesele tinerilor au fost apreciate de Ministerul Educaţiei, care a susţinut financiar plecarea lor în SUA.



"Concursul ăsta le dă posibilitate şi avantaje să participe la admiterea la cele mai prestigioase universităţi tehnice din lume. Comisia de jurizare sunt cei mai buni experţi, inclusiv şi laureaţi ai Premilor Nobel", a spus şeful de direcţie Agenţia de Evaluare şi Curriculum, Lilia Ivanov.



În total, la concurs au participat peste 1750 de elevi din 80 de ţări.