MÂNDRI DE PERFORMANȚA LOR. Popadiuc și Majarov s-au impus la turneul din Macedonia

foto:

Performanță superbă pentru voleiul de plajă din Republica Moldova.



Tandemul format de Eugeniu Popadiuc și Fiodor Majarov a câștigat titlul de campioni la Jocurile Balcanice ale Tineretului, rezervate sportivilor până la 22 de ani. Competiția s-a desfășurat în orașul Știp din Macedonia.



Popadiuc și Majarov au repetat performanța reușită în anul 2013 de alți sportivi moldoveni Ion Moisei și Dionis Gorea.



La competiție au evoluat 9 echipe din 7 țări: Republica Moldova, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Albania, România, Macedonia și Kosovo.



În finală, băieții noștri au dispus în două seturi de bulgarii Gheorghi Stoianov și Kristian Petrov, scor 21-16, 22-20.



"A fost o surpriză chiar și pentru noi. Noi ne-am pregătit asiduu de această competiție. Evident că au fost și urcușuri, și coborâșuri, dar, totuși, am reușit! Ne-am simțit minunat când am conștientizat că suntem campioni ai Jocurilor Balcanice. Nu pot descrie în cuvinte ce am simțit. Eram în euforie", a spus voleibalistul Eugeniu Popadiuc.



"După această competiție simt că am progresat. Am simțit acest lucru atunci când m-am întors în Moldova. Nivelul jucătorilor crește. Ar fi bine ca asemenea competiții să se dispute mai des", a spus volebalistul Fiodor Majarov.



Perechea Popadiuc-Majarov au evoluat la Jocurile Balcanice sub comanda antrenorului Alexandru Dudicov.Tehnicianul și-a amintit de finala jucătă împotriva voleibaliștilor bulgari.



"Partida a fost destul de încordată. Anterior pierdusem în fața acestei echipe. Am simțit că putem să ne luăm revanșa. Am analizat partida precedentă și am făcut modificările necesare. Apoi a fost mai simplu.

- Cum i-ați putut motiva pe băieți înaintea finalei?

- Le-am spus că toată țara este cu ochii pe noi. Toată lumea vă cunoaște și trebuie să reușiți să repetați performanța perechii Moisei-Gorea și să câștigați medaliile de aur."



Tandemul Eugen Popadiuc - Fiodor Majarov va debuta în luna august la Jocurile Balcanice la nivel de seniori.