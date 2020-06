Manchester United s-a calificat în semifinalele Cupei Angliei

Odion Ighalo a deschis scorul în minutul 51, dar "canarii" au răspuns pe măsură. Todd Cantwell a egalat cu un șut superb din afara careului.

În minutul 89, Norwich City a rămas în inferioritate numerică. Timm Klose l-a faultat pe Odion Ighalo și a fost eliminat. Deoarece nu s-a mai marcat în timpul regulamentar, meciul a continuat cu cele două reprize de prelungiri. Manchester United a smuls victoria și calificarea în semifinale grație golului înscris de Harry Maguire în minutul 118.



"În Cupă, obiectivul principal este calificarea în următorul tur. Nu am jucat la cel mai înalt nivel și știm asta, dar, cum am spus, cel mai important era să câștigăm meciul și noi am făcut-o", a menţionat Harry Maguire, căpitan Manchester United.



Până acum, Manchester United a cucerit Cupa Angliei de 12 ori.