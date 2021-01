Manchester United, noul lider în Premier League! "Diavolii roșii" s-au impus în deplasare, la Burnley

Până la pauză, United a marcat prin căpitanul Harry Maguire, însă golul acestuia a fost anulat pe motiv de fault în atac.Până la urmă, trupa lui Ole Gunnar Solskjaer a înscris un gol perfect valabil. Paul Pogba a adus victoria echipei de pe Old Trafford în minutul 71.În prezent, Manchester United are 3 puncte avans față de campioana în exercițiu, FC Liverpool. Cele două formații se vor întâlni duminică, 17 ianuarie, în cadrul etapei a 19-a din Premier League.Într-un alt meci, contând pentru etapa a 18-a, Everton a dispus cu 2-1 de Wolverhampton Wanderers. Pentru grupare din Liverpool au punctat Alex Iwobi şi Michael Keane , în timp ce pentru gazde a înscris Ruben Neves.Sheffield United a reuşit prima sa victorie în actualul sezon al campionatului englez, 1-0 cu Newcastle United. Victoria echipei antrenate de Chris Wilder a fost adusă de Billy Sharp, care a marcat din penalty în minutul 73.Sheffield are cel mai slab start de sezon din istoria Premier League, fără victorie în primele 17 etape. De parte cealaltă, "coţofenele" au ajuns la şase partide consecutive fără câştig.