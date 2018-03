Manchester United, favorită la calificare în sferturile de finală ale Ligii Campionilor în disputa cu FC Sevilla

Manchester United este favorită la calificare în sferturile de finală ale Ligii Campionilor în disputa cu FC Sevilla. Este opinia mai multor oficiali ai fotbalului moldovenesc și a unor conducători de cluburi din Divizia Națională.



Primul meci al confruntării dintre cele două cluburi a avut pe terenul spaniolilor şi s-a încheiat nedecis, scor 0-0, iar în această seară se va juca returul pe ”Old Trafford”. Favoritismul gazdelor este aproape opinie unanimă printre oamenii de fotbal din Republica Moldova.



"Este o echipă cu mai multe vedete. Mourinho are o experienţă pe arena internaţională. La rândul său, Sevilla a cucerit multe trofee ale Ligii Europei. Oricum, cred că Manchester United va fi mai bună", a spus preşedintele Petrocub-Hânceşti, Mihai Usatîi.



"Va fi un meci foarte interesant. Totuşi, cred că Manchester United se va califica. Mai ales după meciul în care a fost condusă cu 0-2 şi a câştigat cu 3-2 (în campionatul intern, cu Cristal Palace - n.r.). Eu cred că ei sunt favoriţi", a spus preşedintele FMF, Pavel Ciobanu.



"Prima şansă o are Manchester United, fiind o echipă destul de compactă şi având un antrenor, care ştie să aşeze echipa foarte bine în teren. Să nu uităm că Sevilla poate răsturna rezultatele, o echipă foarte mobilă. 50 la 50, dar, totuşi, Manchesterul are prima şansă", a spus vicepreşedintele FMF, Dragoş Hîncu.



Partida de astăzi, 13 martie, de pe stadionul "Old Trafford" va fi transmisă în direct de CANAL 3, cu începere de la ora 21 şi 45 de minute.