Manchester United a învins in extremis pe Wolverhampton cu scorul de 1-0

Manchester United încheie anul pe notă majoră. "Diavolii roșii" au învins in extremis pe Wolverhampton cu scorul de 1-0. Gazdele au smuls victoria abia în prelungiri.Singurul gol al partidei jucate aseară pe Old Trafford a fost marcat de Marcus Rashford.Manchester United a urcat pe locul doi în clasament, grație acestei victorii. În general, echipa antrenată de Ole Gunnar Solskaer are un parcurs onorabil în ultima perioadă. Manchester United n-a mai pierdut de opt etape în Premier League, mai exact de la meciul cu Arsenal, jucat acum 2 luni."Tunarii", la rândul lor, la fel au obținut aseară o victorie la limită. Londonezii s-au impus pe terenul lui Brighton cu scorul de 1-0. Golul victoriei a fost marcate de atacantul francez Alexandre Lacazette în repriza a doua.Arsenal a obținut astfel a doua victorie consecutivă și a urcat pe locul 13 în clasament.