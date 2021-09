Manchester City nu va putea conta pe Benjamin Mendy în acest an. Fotbalistul francez, acuzat de viol și agresiune sexuală, va rămâne în custodia poliției până în luna ianuarie.Mendy a participat la o nouă ședință de judecată la Curtea Coroanei Chester. Campionul mondial a solicitat eliberare pe cauțiune, însă judecătorul a respins-o. Astfel, sportivul va rămâne în arest cel puțin până pe 24 ianuarie 2022, dată la care va începe procesul.Benjamin Mendy are patru capete de acuzare de viol și unul de agresiune sexuală pe numele său, evenimente care s-au petrecut în perioada octombrie 2020 - august 2021. Se menționează că victimele sunt trei femei, una dintre ele fiind sub 18 ani.Manchester City l-a suspendat pe Mendy până la încheierea procesului și finalizarea anchetei.Fundașul francez a fost transferat de "citadini" de la AS Monaco în 2017 pentru suma de 57,5 milioane de euro. Mendy a jucat 75 de meciuri și a marcat două goluri pentru City și cucerit 10 trofee, printre care trei titluri în Premier League.