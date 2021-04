Manchester City l-a convins pe Kevin de Bruyne! Belgianul şi-a prelungit contractul cu "citadinii"

Manchester City a anunţat oficial despre acest lucru după ce De Bruyne a marcat pentru echipa engleză în meciul cu Borussia Dortmund din turul sferturilor de finală ale Ligii Campionilor. "Azurii" s-au impus cu scorul de 2-1."Sunt mândru, deoarece am petrecut aici mai bine de șase ani și mă simt aici ca acasă. E cea mai lungă perioadă pe care am petrecut-o la un club. Această prelungire a contractului și vârsta care o am este un moment care mă face mândru, deoarece ei au și în continuare încredere în mine, chiar dacă în termenii de fotbal poate sunt în vârstă deja. Dar sunt fericit, la fel ca și familia mea, care e mândră de mine. Cred că e un moment frumos."De Bryune s-a transferat la Manchester City în 2015, după ce a mai jucat la Genk, Chelsea, Werder Bremen și Wolfsburg.Timp de șase ani, De Bruyne a marcat 65 de goluri şi a oferit 105 pase de gol în cele 255 de partide jucate în toate competiţiile.La capitolul trofee, belgianul şi-a îmbogăţit palmaresul cu două titluri de campion, o Cupă a Angliei şi patru Cupe ale Ligii Angliei.