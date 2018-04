Manchester City este noua campioană a Angliei! "Citadinii" au cucerit titlul în Premier League

foto: publika.md

Manchester City este noua campioană a Angliei! "Citadinii" şi-au asigurat titlul în Premier League cu cinci etape înainte de sfârşitul competiției. După ce s-au impus cu 3-1 în faţa lui Tottenham Hotspur în etapa a 33-a, ”alb-albaștrii” au profitat de înfrângerea secundei clasate, Manchester United, 0-1 acasă cu West Bromwich Albion.



Astfel, trupa lui Pep Guardiola a acumulat 87 de puncte şi nu mai poate fi egalată în clasament de nicio altă echipă. A fost mare nebunie acasă la căpitanul lui Manchester City, Vincent Kompany, atunci când a aflat că echipa sa a devenit campioană.



"A fost nebunie, pentru că nu ne-am aşteptat. Am muncit foarte mult şi cred că am făcut un pas uriaş spre titlu atunci când am învins-o pe Tottenham, însă nu ne-am aşteptat ca United să piardă puncte. Cred că toţi fanii sunt un pic şocaţi. Mulţi nu s-au aşteptat că anume azi va fi ziua ceea", a spus Vincent Kompany, căpitan Manchester City.



Manchester City a câştigat titlul în Premier League pentru a cincea oară şi pentru prima dată din 2014. Antrenorul "citadinilor", Pep Guardiola, a devenit primul tehnician spaniol care cucereşte titlul în Premier League.