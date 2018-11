MÂNCARE PENTRU CEI SĂRACI. Mii de oameni din Coreea de Sud au gătit în plină stradă bucate gratis

Foto: nytimes.com

Mii de oameni din Coreea de Sud şi-au unit forţele şi au gătit în plină stradă tone de mâncare pentru familiile sărace. Voluntarii au preparat un produs tradițional numit kimchi. Principalele ingrediente ale acestuia sunt varza chinezească, pasta de roşii şi ardeiul iute.



Evenimentul caritabil din capitala Coreei de Sud s-a transformat într-o adevărată sărbătoare. Muzica şi dansurile au fost la ordinea zilei, în timp ce sute de bucătari găteau.



"Sunt aici pentru a face o faptă bună pentru localnicii nevoiaşi. Particip la acest eveniment de mulţi ani şi voi continua să fac asta."



"Sunt foarte fericit că am posibilitatea să particip la acest eveniment atât de frumos. Sper ca oamenii nevoiaşi să se bucure de mâncarea pe care am pregătit-o."



Potrivit experţilor culinari, mâncarea sud-coreeană kimchi este bogată în fibre, vitaminele A, B şi C şi săracă în grăsimi.