Mama unei fetiţe de trei ani, care nu are certificat de naştere, căutată de autorităţi şi oamenii legii

Mama unei fetiţe de trei ani, care nu are certificat de naştere, este căutată de autorităţi şi oamenii legii. Recent, copila s-a lovit la un ochi şi a fost internată cu ajutorul unei activiste la Spitalul Republican pentru Copii "Emilian Coţaga".

Rudele au povestit că fetiţa s-a născut acasă, pentru că mama ei nu a dorit să se adreseze medicilor după ajutor şi, astfel, nu a fost înregistrată. În 2019, ea a mai fost internată la spitalul din Ungheni, după ce a suferit, la fel, o traumă la ochi. Atunci poliţia şi asistenţii sociali din oraş au mers la domiciliul fetiţei pentru a obţine buletinul de identitate al mamei, necesar pentru actele de internare, dar femeia a ales să dea bir cu fugiţii. Ea mai are doi copii, dar a fost decăzută din drepturile părintești.

"Am fost la domiciliu şi acolo, printre vile nu sunt garduri. Deci poţi să o iei prin grădină pe de-a dreptul, ceea ce a făcut şi doamna. Ea a luat copilul şi a fugit pe de-a dreptul. Nu a mai putut să o prindă specialistul nostru.", a spus şeful de secţie Direcţia Asistenţă Socială Ungheni, Marina Croitoru.

În această vară, copilul a fost descoperit din nou cu o traumă la ochi de persoane străine. Natalia Bambuleac a găsit-o pe bunica fetiţei şi i-a propus să o ajute.

"Noi am asigurat-o cu bani, am îmbrăcat copilul, i-am dus produse. Am încercat să ajutăm familia din toate punctele de vedere.", a povestit locuitoarea municipiului Ungheni, Natalia Bambuleac.

Cu ajutorul oamenilor s-au strânşi bani şi pentru ca bunica să poată merge cu nepoata la medic.

"M-am convins încă odată că a fost folosit copilul ca o unealtă de a scoate bani din oameni, din mila oamenilor. Mă doare sufletul pentru acest copil şi nu ştiu, e târziu sau nu.", a spus locuitoarea municipiului Ungheni, Natalia Bambuleac.

Săptămâna aceasta, activista Cristina Mastac s-a implicat pentru internarea fetiţei la Spitalul "Emilian Coţaga".

"Are un hematom al pleoapelor şi sânge pe deasupra ochiului. Ochiul este curat. Din spusele bunicii, până la lovitură ochiul a fost perfect sănătos.", a comunicat medicul oftalmolog, Spitalul Republican "Emilian Coţaga", Viorica Gherghelejiu.

Autorităţile locale trebuie acum să o caute din nou pe mamă pentru a-i face fetiţei un certificat de naştere.

"Copilul o să fie plasat într-un serviciu de plasament, va fi documentat. Vom evolua condiţiile pe care le poate oferi bunica fetiţei şi garanţiile morale. O să stabilim şi forma de protecţie a copilului.", a afirmat şeful de secţie Direcţia generală Asistenţă Socilială şi Protecţie a Familiei Ungheni, Marina Croitoru.

Am încercat să vorbim cu bunica fetiţei, dar ea a refuzat.

Donaţii pentru acest caz pot fi făcute pe pagina de Facebook "Susţine familiile social vulnerabile".