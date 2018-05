Mama patronului Tesla, model la 70 de ani. Cum arată Maye Musk

Maye Musk, mama celebrului patron al Tesla şi SpaceX, Elon Musk, acum în vârstă de 70 de ani, încă defilează cu succes pe podiumurile de modă. La vârsta la care multe femei își leagănă nepoții sau plimbă animalul de companie, Maye Musk nu stă degeaba.

Maye s-a născut în Canada, dar a emigrat de la o vârstă fragedă împreună cu familia sa în Africa de Sud. În 1969, devine finalistă la consursul de frumusețe Miss South Africa. Ceea ce puțini știu este că ea a prezentat modă sub anonimat de la vârsta de 15 ani. În 1970, se căsătorește cu Errol Musk, un inginer sud-african, pe care l-a cunoscut în timpul liceului. Apoi a dat naștere la trei copii: Elon, Kimba și Tosca. La doar 21 de ani, obține o diplomă în dietetică la University of the Orange Free State, din Africa de Sud. În 1979, după 9 ani de căsnicie, Maye și Errol divorțează. Doi ani mai târziu, Elon decide să se mute cu tatăl său. Patru ani mai târziu, Kimbal își urmează fratele. După terminarea liceului, Elon decide să se mute în Canada și Maye îl urmează împreună cu ceilalți doi copii ai săi.

În Canada, Maye Musk își continuă cariera de model și își mărește portofoliul de model cu apariții în reviste de modă, reclame și videoclipuri muzicale și prezentări de modă. Maye a apărut pe coperților unor reviste prestigioase, precum New York Magazine, Time sau Elle Canada, a devenit imaginea firmei de cosmetice Clinique și a încheiat un contract cu una dintre cele mai mari agenții din lume, IMG Models.

Cum explică Maye acest succes „târziu”? Mama lui Elon Musk crede că de vina este părul cărunt, pe care, la un moment dat, a încetat să-l mai vopsească. Și aspectul fizic, binențeles. „Nu e ușor să mă mențin. Sunt obligată să-mi planific zilnic porțiile de mâncare, altfel, risc să mă îngraș”, a comentat Maye. Nicio clipă nu a abandonat meseria de dietetician, devenind expert în nutriție și dietetică cunoscut și respectat în toată lumea. Toți îi cunosc interesele promovarea unui alimentații sănătoase, în special în rândul elevilor.

Maye Musk, care face modelling de peste 50 de ani, susține că secretul frumuseții ei îl reprezintă stilul de viață sănătos. „Întotdeauna m-am hidratat, iar după ce am împlinit 30 de ani, mereu am fost atentă să-mi protejez pielea de razele solare. Când ies din casă port cremă cu protecție UV, balsam de buze cu protecție și pălărie. De asemenea, mănânc sănătos și bine. Pentru că pe măsură ce îmbătrânim apar mai multe probleme de sănătate care ne slăbesc organismul”, a mărturisit ea. „Cele mai bune diete sunt cele care conțin alimente sănătoase, cum ar fi laptele cu conținut scăzut de grăsimi, fructe și legume, fructe cu coajă lemnoasă, fasole, multe leguminoase”, a încheiat Maye Musk, declarând totodată că frumusețea se referă și la o atitudine pozitivă despre viață.