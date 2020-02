Mamă monstru: O fetiţă, găsită abandonată în frig şi cu un biberon plin cu votcă lângă ea

O fetiță de un an și jumătate a fost salvată în ultimul moment după ce părinții ei, beți, au lăsat-o în frig, desculță. Copila avea lângă ea doar un biberon, în care era ceai amestecat cu votcă.

Nu mai puțin de cinci ore a stat micuța Nastya într-un cărucior murdar, în frig, pe o stradă de la periferia orașului Lutsk, aflat în nord-vestul Ucrainei.

Părinții au uitat-o pur și simplu pe o cărare, după o plimbare. Ore întregi, fata a supraviețuit la o temperatură de doar 2 grade Celsius, deși nu avea nici măcar încălțări.

"Avea picioarele albastre din cauza frigului"

Însă norocul a fost de partea ei. Un localnic, chiar vecin cu părinții copilei, a auzit-o plângând și a dus-o imediat la nașa ei. "Am fost șocată să o văd pe Nastya doar într-o cămașă și pantaloni. Avea picioarele albastre din cauza frigului. Când am deschis biberonul, am simțit un miros puternic de votcă", a declarat femeia, conform sursei citate.

Femeia nu a stat prea mult pe gânduri și a alertat poliția, care a preluat-o pe copilă și a dus-o la spital, unde a fost diagnosticată cu pneumonie.

Părinţii erau atât de beţi, încât nici nu-și mai aminteau unde au lăsat-o

La scurt timp, agenții din Lutsk i-au găsit pe părinți într-o cafenea. "Erau foarte beți și au spus că au uitat de copilă. Nu își puteau aduce aminte unde și când au văzut-o ultima oară", a declarat un polițist.

Pe numele celor doi a fost deschis un dosar penal pentru neglijență gravă în îndeplinirea îndatoririlor de părinte, scrie observator.tv

Între timp, copila a fost luată în custodia autorităților. "Îi vom monitoriza pe părinți pentru a lua o decizie cu privire la viitorul copilei", a declarat un oficial responsabil cu protecția copiilor.

Părinții riscă până la cinci ani de închisoare dacă vor fi găsiți vinovați.