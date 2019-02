Mamă criminală: Şi-a ucis primul nou-născut şi l-a ascuns într-un urş de pluş, iar pe al doliea l-a aruncat într-un coş cu haine murdare

O femeie în vârstă de 23 de ani care urma să devină mamă de gemeni s-a transformat într-o criminală. Femeia și-a ucis primul nou-născut, i-a ascuns cadavrul într-un ursuleț de pluș, iar după 31 de ore a născut și cel de-al doilea copil, dar fără semne vitale. Ea a ascuns și cel de-al doilea trup neînsuflețit, de data aceasta într-un coș cu haine murdare.

Femeia, Jelica S, da născut și a comis atrocitățile în locuința ei din Elveția.

Jelica S a fost condamnat la un singur an de închisoare pentru omor și omor din neglijență. Ea va petrece un singur an în spatele gratiilor deoarece un judecător a considerat că tânăra nu se afla în deplinătatea facultăților mintale.

Femeia a spus în instanță, în Lucerna, că a intrat în panică după ce a intrat în travaliu, la două luni după ce s-a despărțit de tatăl copiilor. Bărbatul ar fi făcut presiuni asupra ei pentru a o determina să renunțe la sarcină.

Totul s-ar fi întâmplat în decembrie 2015. Când au început contracțiile, Jelica S ar fi intrat în cadă, în locuința în care trăia cu mama și sora ei, și a început să caute sfaturi online.

"Nu știam cum se naște un copil. Am umplut cada cu apă când a început. Nu îmi amintesc exact ce am făcut. Știu că am căutat sfaturi online. M-am speriat, pentru că bebelușul nu a țipat cum ar fi trebuit", a spus femeia.

Mama tinerei s-ar fi aflat în casă la acel moment, dar nu ar fi știut că fiica ei naște. Jelica S și-ar fi ascuns copilul sub haine, ar fi luat o cheie de la subsolul casei de la mama ei, după care ar fi coborât și l-ar fi ucis. Apoi, ea l-a ascuns într-un urs de pluș mare.

"L-am pus acolo, pur și simplu. Nu știu ce se petrecea în mintea mea", a spus mama criminală.

La aproximativ 31 de ore, Jelica a născut cel de-al doilea copil, tot în cadă, dar acesta nu ar fi prezentat semne vitale. Ea i-a ascuns trupul într-un coș pentru haine murdare, aflat sub chiuveta din baie.

Un specialist a spus că dacă femeia ar fi mers la spital după prima naștere, cel de-al doilea copil ar fi putut fi salvat.

Jelica a precizat că s-a prăbușit din cauză că a pierdut mult sânge, după cea de-a doua naștere, și că nu și-a mai găsit copiii.