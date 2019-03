Mall of Fame 2019: Eleganță, rafinament şi ținute inedite la cel mai aşteptat eveniment de fashion al anului

Eleganță, rafinament şi ținute inedite. Toate au fost puse pe tavă la cel mai aşteptat eveniment de fashion al anului, Mall of Fame 2019. Ediția din acest an a reunit bloggeri din domeniul modei, vedete și chiar mămici cu micuţii lor.

Femeile au aflat care sunt cele mai noi tendințe și cum să se îmbrace cu stil.

Reprezentantele sexului frumos spun că evenimentul a fost pe măsura aşteptărilor. Cele mai multe din ele au ţinut neapărat să-şi facă notiţe cu sfaturile venite din partea stiliștilor:



"Sunt pentru prima dată la acest eveniment, cu siguranţă voi mai veni de câte ori se va organiza. Foarte frumos şi cu multă informaţie în privinţa tendinţelor de vestimantaţia din această primăvară".



"Mi-a plăcut, mai ales pentru mamă-copil. Eu am băiat, dar oricum am urmărit cu mare drag".



"Mi-au plăcut câteva ţinute şi chiar mi-am făcut notiţe unde să le găsesc".



Invitata specială a ediţiei din acest an a fost una dintre cele mai populare vedete din România, Adelina Pestriţu. Conturile sale de pe rețelele de socializare se află în topul celor mai urmărite din țara vecină. Prima întrebare a noastră a fost ce ştie despre Moldova?



"Ştiam ce ştie toată lumea. Fetele sunt extrem de frumoase, extrem de sexy şi atenţie dacă o femeie spune asta nu vreau să-mi imaginez ce ar spune un bărbat", a precizat Adelina Pestriţu.



Vedeta a rămas impresionată de ţinutele prezentate şi spune că a fost o onoare pentru ea să fie invitatul special al evenimentului: "Evenimentul a pus în valoare toate trendurile care sunt de bun augur. Eu aş purta în proporţie de 90 la sută piesele cu care fetele au defilat astăzi pe podium".



"A fost o prezenţă foarte numeroasă ceea ce de fapt este şi un indicator de performanţă, pentru că orice este făcut pentru public se poate aprecia doar dacă publicul este receptiv", a declarat Natalia Rogovschi, organizator.



Evenimentul Mall of Fame a ajuns la cea de-a opta ediţie.