Maksimum Cahul și FC Narta vor juca în finala Cupei Moldovei la fotbal feminin din acest an

În finala Cupei Moldovei la fotbal feminin din acest an vor juca echipele Maksimum Cahul și FC Narta. Pentru ambele formații, această confruntare va fi o șansă mult-așteptată de a cuceri un trofeu.În campionatul național, Maksimum s-a clasat pe locul trei, însă în semifinalele Cupei a reușit să producă marea surpriză. Formaţia pregătită de Petru Dragomir a eliminat-o pe deținătoarea trofeului și campioana Moldovei, Agarista Anenii Noi."Asemenea meciuri sunt foarte importante pentru fiecare jucător. Am evoluat în multe partide, am obţinut victorii, dar am suferit și înfrângeri.""De când joc fotbal, este prima ocazie de a obține un trofeu. Nu trebuie să o ratăm. Trebuie să luptăm și să câștigăm.""Poate e puțin exagerat, dar voi spune că suntem acum ca o locomotivă, care nu poate fi oprită. Desigur, vom juca doar cu gândul la victorie. Avem nevoie de victorie ca de aer."FC Narta a încheiat campionatul pe locul 8, ultimul, dar promite să lupte până la capăt pentru a cuceri Cupa Moldovei."Fotbalul nu se bazează doar pe pregătirea fizică și tactică, mai ales fotbalul feminin. Cred că fetele vor demonstra că sunt pregătite moral.""Fiecare jucătoare va da totul pe teren. Acesta va fi un indiciu al unui joc bun."Finala Cupei Moldovei la fotbal feminin se va disputa pe 10 iunie, pe stadionul Zimbru din Chișinău, cu începere de la ora 20:00.