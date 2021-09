Majoritatea parlamentară vine cu noi reguli pe piaţa publicităţii care este reglementată în prezent de lege din 1997. Fracţiunea Partidului Acţiune şi Solidaritate a scos de la naftalina proiectul de lege elaborat de un grup de experţi încă în 2018 şi l-a supus consultărilor publice pentru a-l îmbunătăţi. Documentul vine cu reglementări privind publicitatea politică şi scoate unele restricţii pentru publicitatea comercială. De asemenea, acesta prevede crearea Consiliului privind Mesajele De Interes Public."Cu privire de Consiliul privind mesaje de interes public. Acest Consiliul va fi creat de către Guvern, se votează de către Parlament, adică este un Consiliul care aparţine guvernării. Eu l-aş numi "Ministerul Adevărului". Dacă furnizorul este obedient, atunci el primeşte aceasta publicitate, dacă nu - nu primeşte. Este o pârghie "frumoasă" de influenţa asupra difuzorilor.", a declarat Octavian Hanganu, director comercial Casa Media."Am prevăzut în proiectul de lege că pot fi gratuite şi contra plată. Am prevăzut doar. Ce va fi - vă spun din start. Statul în primii bani nu va vrea să dea bani, dar să fiţi de acord ca trebuie să ajungem ca şi statul să plătească.", a declarat Eugen Rîbca, expert media.Documentul vine şi cu reglementări în ceea ce priveşte publicitatea politică, care în prezent nu este descrisă de niciun cadrul legal."Pentru perioada pe care am numit-o extraelectorală prin acest proiect de lege, nu avem reglementări. Aici apar probleme care ţin de activitatea partidelor politice şi a controlul banilor, apar şi probleme de interesele mass-media. În ce măsura acceptăm preţuri diferite care sunt."Documentul vizează şi publicitatea exterioară. Unii participanţi la discuţie au subliniat că proiectul de lege are nevoie de mai multe concretizări."Deci, Ministerul Sănătăţii comandă la noi publicitatea socială din contul nostru şi noi o facem, fiindcă şi noi suntem responsabili sociali, şi trebuie să convingem consiliul local ca ei trebuie să voteze scutirea acestei taxe.", a declarat Andrei Jicol, membru al Asociaţiei Agenţiilor de Publicitate."La publicitatea exterioară apare punctul de aprobare tăcită a autorizaţiei în 20 de zile, care este principalul plageu al corupţiei. Cred că principiu de autorizare tăcită nu cred că îşi are loc în oricare lege." , a declarat Octavian Hanganu, director comercial Casa Media.Preşedintele Comisiei Economie, deputatul PAS Dumitru Alaiba, a subliniat că toţi cei interesaţi au la dispoziţie două zile pentru a veni cu propuneri de îmbunătăţire a proiectului."O să fie reguli clare, noi nu vorbim despre "dur" sau "mai puţin dur", "uşor". Important este ca absolut toţi vor beneficia de reguli clare. Se vorbeşte mult mai clar despre publicitatea outdoor, în ceea ce ţine de televiziuni şi presa scrisă.", a declarat Dumitru Alaiba, deputat PAS.Documentul în versiunea finală urmează să fie înregistrat la Secretariatul Parlamentului şi va fi discutat în comisiile permanente, iar ulterior în plenul legislativului.