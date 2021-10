Majoritatea parlamentară a adoptat în grabă modificările la Codul Audiovizualului. PAS vrea să instituie control parlamentar asupra TRM

Fără a organiza dezbateri publice, majoritatea parlamentară a adoptat joi, în prima lectură, modificările la Codul Serviciilor Media Audiovizuale. Proiectul votat de 52 de deputați PAS instituie control parlamentar asupra Companiei "Teleradio-Moldova"şi simplificarea procedurii de demitere a membrilor Consiliul Audiovizualului. Modificările au fost criticate dur de opoziţie, care susţine că guvernarea încearcă să instituie cenzura la singurul radiodifuzor public şi să controleze politic CA.

De asemenea, a fost criticată revenirea sub control parlamentar a Consiliului de Supraveghere a "Teleradio Moldova", precum şi a conducerii instituţiei. O astfel de subordonare a funcţionat până în 2018.



"Întoarcerea sub control parlamentar a furnizorului public naţional de servicii media, lucru care este firesc. Având în vedere faptul că, până la 1.01.2019, TRM a fost permanent sub control parlamentar", a spus Liliana Nicolăescu-Onofrei, deputat PAS.



"Teleradio Moldova" nu are nevoie de control politic, dar are nevoie de subvenţionări, şi tehnice, şi financiare. Votul pentru legea 283 va asigur că va fi un vot pentru cenzură, va fi un vot împotriva jurnaliştilor de la TRM şi va fi un pas greşit...

- (ONOFREI) Vă rugăm să nu speculaţi!

- (RĂILEANU)... un pas spre un regim cu apucături de dictatură. Din acest motiv fracţiunea noastră nu va vota", a declarat Adela Raileanu deputat BCS.



Înainte de votarea proiectului controversat, şapte ONG-uri media au emis o declaraţie prin care au atenţionat că "în lipsa unor criterii clare, modificările propuse permit oricărei majorități parlamentare să facă uz de mecanismul de retragere din funcție a membrilor organelor de supraveghere și conducere a furnizorului public de servicii media audiovizuale. Totodată, potrivit societăţii civile, "prevederile contravin standardelor de calitate a legii și pot determina subordonarea organelor de conducere și control ale TRM față de guvernare".



Organizațiile de media au reamintit deputaţilor că, anterior, Moldova a fost condamnată la CEDO pentru încălcarea Articolului 10 al Convenţiei, din cauza imixtiunilor autorităţilor în activitatea editorială a radiodifuzorului public.

De asemenea, organizaţiile de presă şi-au exprimat regretul că majoritatea parlamentară a inclus proiectul de lege pe ordinea de zi şedinţei de joi a Parlamentului fără a organiza prealabil consultări publice.

"Rămânem în continuare dispuși și deciși să contribuim la schimbările mult așteptate în domeniul mass-media, dorindu-ne însă o cooperare ghidată de valori și norme democratice", se mai punctează în declaraţia semnată de Centrul pentru Jurnalism Independent, Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic, Asociația Media Guard, Asociația Presei Electronice, Centrul "Acces-Info", Centrul de Investigații Jurnalistice şi RISE Moldova. Precizăm să printre semnatari nu se regăseşte şi Asociaţia Presei Independente.



Am solicitat un comentariu de la preşedintele Comisiei parlamentare pentru mass-media, care este şi unul dintre autorii proiectului, însă Liliana Nicolăescu-Onofrei s-a arătat deranjată de întrebări.



"– (REPORTER) Cât de normal este că politicul va stabili dacă îndeplinește aceste atribuții sau nu? Pentru că CJI, citez pe doamna Cristina Durnea…

- (ONOFREI) Dacă dumneavoastră ați urmărit propunerile noastre, ați urmărit proiectul de lege...

- (REPORTER) Din păcate acolo nu sunt criterii care…

- (ONOFREI) Trebuie să vă uitați ce înseamnă controlul parlamentar. Noi o să dezbatem acest proiect de lege și săptămâna viitoare. Orice îmbunătățiri le poate propune oricine, inclusiv opoziția.

– (REPORTER) Dar totuși ce facem cu părerea societății civile despre acest proiect? Când ați fost în opoziție ați ascultat foarte atent societatea civilă.

– (ONOFREI) Noi o să ascultăm totdeauna societatea civilă", a precizat Liliana Nicolăescu-Onofrei, deputat PAS.



Reprezentanţii ONG-urilor de media susţin că au fost informaţi despre organizarea consultărilor publice abia marţi, 26 octombrie, după ce proiectul de lege a fost deja votat în prima lectură. Însă, pe site-ul Parlamentului încă nu a fost publicat un anunţ în acest sens.