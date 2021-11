Majorarea vârstei de pensionare se bate cap în cap cu statistica demografilor. "Nu trebuie să încălcăm drepturile şi libertăţile oamenilor"

Majorarea vârstei de pensionare, votată de către deputaţii PAS, are loc pe fundalul în care, potrivit datelor Biroului Naţional de Statistică, numai anul trecut, speranţa de viaţă a moldovenilor a scăzut cu aproximativ un an şi o lună. În 2020, speranţa de viaţă a moldovenilor a ajuns sub 70 de ani, după ce în ultimii trei ani aceasta s-a menţinut aproape de 71 de ani. Cu toate acestea, moldovenii trăiesc cu zece ani mai puţin decât media europeană care este mai mare de 81 de ani. În aceste condiţii, demografii susţin că ieşirea mai târziu la pensie ar încălca drepturile fundamentale ale omului.



Potrivit Biroului Naţional de Statistică, în 2020, durata medie a vieții a bărbaților s-a redus faţă de 2019 cu aproape un an, iar a femeilor cu mai mult de un an. Cu toate acestea femeile trăiesc în medie 73,9 ani, iar bărbaţii 65,9 ani.



"Eu presupun că micşorarea speranţei de viaţă în Republica Moldova este anume influenţa pandemiei. Văd care este influenţa sistemului de sănătate care pe alocuri nu îşi face lucrul şi realităţile serviciului de sănătate sunt destul de modeste", a declarat Valeriu Sainsus, demograf.



Se pare că realitatea nu a alarmat actuala guvernare care a decis să voteze proiectul de lege, care prevede ca, până în 2028, vârsta de pensionare pentru femei şi bărbaţi să fie de 63 de ani. Demografii susţin că aceasta trebuie să crească proporţional speranţei de viaţă în cadrul demografic al ţării.



" Eu înţeleg că sistemul de pensii intră în colaps sau se rupe, dar în acest context nu trebuie să încălcăm drepturile şi libertăţile oamenilor", a declarat Valeriu Sainsus, demograf.



Într-un mesaj pentru postul nostru de televiziune reprezentanţii PAS au precizat că la elaborarea proiectului "S-au luat în calcul toate datele, inclusiv şi faptul că anul trecut, numărul persoanelor ocupate şi a salariaţilor s-a redus dramatic." , a declarat Aurica Jardan, purtător de cuvânt PAS.



Iniţiativa PAS a fost dur criticată de către deputaţii din opoziţia parlamentară. Cei din fracţiunea Blocului Comuniştilor şi Socialiştilor, dar şi din fracţiunea ŞOR, au declarat că moldovenii nici nu ajung să trăiască până la vârsta la care se pot pensiona.

Autorii documentului au recunoscut că legea este una controversată şi va stârni un val de nemulţumiri, însă au spus că nu au de ales, deoarece statul nu va avea bani de pensii.