Majorarea preţului de călătorie în transportul public i-a determinat pe mulţi să-şi procure abonamente. Autorităţile municipale spun că au vândut în ultimele 5 zile un număr record de cartele şi speră că cifrele vor fi în creştere şi în următoarele zile."Pentru mine e foarte convenabil. Iese mai ieftin decât aş achita aceeaşi trei lei.""Astăzi noi avem, după cum am spus, peste 21 de mii de abonamente comercializate doar în primele 5 zile. Anterior, lunar se repartizau aproximativ 11, 12 mii de abonamente în tot sistemul de transport public municipal."Unii s-au arătat nemulţumiţi de modul în care a fost stabilit preţul abonamentelor."Nu înţeleg de ce copii de până în clasa a patra nu plătesc, însă în a cincea, deja plătesc. Oare copii din clasa a cincea încep să câştige bani? De ce nu s-a făcut copiilor şi studenţilor gratuit? Pentur că oricum e foarte scump.""Nu sunt deacord ca pensionarii să nu achite, da copiii din clasa a cincea în sus, trebuie să achite. S-a primit că noi cei care muncim ducem pensionarii dimineaţa, şi o să-i aducem seara."Călătorii pe care i-am surprins vineri dimineaţă în transportul public s-au plâns de noile tarife, iar cei mai afectaţi sunt părinţii cu mai mulţi copii.Călătoria cu troleibuzul este de trei ori mai scumpă din 1 iulie, iar cei care au optat pentru acest tip de transport public au primit trei tichete în loc de unul. Reprezentanţii RTEC vor proceda aşa până când vor epuiza stocul de bilete vechi."- Şase lei, trei bilete. Pentru că nu avem bilete de şase lei.- Când o să vă dea?- Când se vor termina acestea. ""Nu a gândit normal primarul nostru. Putea să fie treptat de exemplu. La 3, la 4, la 5, şi apoi şase. Da el deodată a făcut la şase. ""Noi plătim până la Peresecina 40 de lei, şi mai dăm aici. 50 de lei nouă ne trebuie, numai dimineaţa. Iar când te întorci, se mai duce 50. Salariul nostru se duce tot."Cartelele pentru călătorii în troleibuz şi autobuz pot fi achiziţionate în 124 de puncte comerciale."- Sunt doritori de a cumpăra?- Foarte mulţi, foarte mulţi!- Mai mulţi decât în lunie precedente?- Avem. Sigur, nu se compară. Noi aşa rânduri nu am avut niciodată."Abonamentele nu sunt valabile în microbuzele de linie, unde biletul este la fel, 6 lei. Şoferii de maxi-taxi speră că odată cu ajustarea tarifului vor reuşi să-şi acopere cheltuielile."- Până ce e de două ori mai bine pentru noi. Doar că suntem îngrijoraţi că am putea pierde călătorii.- Oamenii cum reacţionează?- Bine, bine."Prețul unui abonament lunar constituie 234 de lei, un abonament pentru trei luni costă 594 de lei, iar pentru jumătate de an - 972 de lei. Gratuit pot călători aproximativ 200 de mii de pensionari, 18 categorii de persoane şi 40 de mii de copii de până în clasa a cincea.