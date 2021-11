Majorarea lefurilor deputaţilor a stârnit REPLICI ACIDE în Parlament

Majorarea lefurilor deputaţilor cu aproape 1 400 de lei reprezintă o ierarhie salarială care trebuie respectată, pentru că funcţiile înalte implică multe responsabilităţi şi riscuri. Aşa a argumentat ministrul Finanţelor propunerea de a creşte veniturile aleşilor poporului. Potrivit proiectului legii Bugetului de Stat pentru 2022, salariul unui deputat va ajunge, în medie, la 19 500 de lei. Modificările au stârnit replici aprinse în plen. Opoziţia parlamentară susţine că majorările sunt inechitabile.



"Dacă facem o matematică simplă vedem că la pedagogi se va majora cu circa 5,6 procente, iar la bieţii de deputaţi cu 7,7% şi la Preşedinţie cu aproximativ 9,6 procente. Consideraţi că deputaţii şi angajaţii Preşedinţiei merită mai mult decât profesorii", a spus Adela Răileanu, deputat Blocul Comuniştilor şi Socialiştilor.



"Daţi să nu fim populişti, dacă dumneavoastră vreţi ca un ministru sau un deputat să trăiască din venituri necunoscute, puneţi să aibă salariul zero sau în genere să fie gata să spună "eu lucrez fără salariu". Daţi să fim oneşti, să avem respect pentru demnitari fiindcă ei ocupă careva funcţii şi poartă responsabilităţi enorme", a menţionat Dumitru Budeanschi, ministrul Finanţelor.

Unii aleşi din PAS au găsit tot felul de motive şi chiar să dea vina pe guvernările precedente pentru legea salarizării.



"La această lege se va reveni, va fi analizată din punct de vedere funcţional. - Dumneavoastră aveţi nevoie de majorarea aceasta de 1400 de lei. - Eu nu am nevoie de majorări, nu am venit în Parlament pentru salarii", a menţionat Liliana Nicolaescu-Onofrei.



"Banul trebuie meritat şi salariul trebuie meritat. - Dar deputaţii merită această majorare? - Cu siguranţă nu toţi. - Dar dumneavoastră sunteţi gata să renunţaţi la această majorare? - Să propuneţi un amendament ca preşedinte al Comisiei Economie?- O să discutăm şi asta", a declarat Dumitru Alaiba, deputat PAS.



"Majorarea salariului, în perioada în care miniştrii vorbesc că suntem într-un an de criză şi creşte inflaţia, mi se pare inoportună. Trebuie de stabilit un pic alte priorităţi", a spus Denis Ulanov, deputat Partidul ŞOR.



În context, deputaţii din opoziţie au întrebat când salariile tuturor bugetarilor vor creşte astfel încât să devină competitive cu cele din sectorul real.



"Guvernul se confruntă cu un mare deficit de cadre pentru că salariile sunt mici", a afirmat Elena Bodnarenco, deputat BCS.



"Aşa, ca pentru istorie, pentru replici că nu e partidul nostru de vină sau celălalt e de vină, partidul cela atâta cadre a furnizat altor partide pe eşchierul politic, iaca în sectorul ista era plin de cadre de acolo. Să nu uitaţi că aţi furnizat o pepinieră de corupţi şi de lingăi", a menţionat Igor Grosu, preşedintele Parlamentului.



Preşedintele Parlamentului, Igor Grosu, nu exclude că, pentru lectura a doua, proiectul bugetului de stat pentru 2022 ar putea fi modificat la capitolul salarizarea deputaţilor. Documentul votat în prima lectură, mai prevede şi majorarea salariului şeful statului cu 1500 de lei, până la 21 mii de lei.