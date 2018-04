Mâine se va decide prima finalistă a Ligii Campionilor: Real Madrid sau Bayern Munchen

Mâine se va decide prima finalistă a Ligii Campionilor. A doua bătălie din războiul hispano-german dintre Real Madrid şi Bayern Munchen va avea loc în Spania. Acum o săptămână Realul s-a impus cu 2-1 pe terenul germanilor, la fel ca în sferturile de finală de anul trecut.

În 2017, în manşa retur bavarezii s-au impus cu 2-1 în timpul regulamentar, însă au fost învinşi cu 2-4 după 30 de minute suplimentare şi au fost eliminaţi.

După înfrângerea de săptămâna trecută, Bayernul a stabilit un record negativ: este prima echipă din Liga Campionilor învinsă de şase ori la rând de acelaşi adversar.

"În meciul de aici noi am jucat mai bine decât ei. Nu că am jucat foarte bine, dar am jucat mult mai bine decât ei. Consider că dacă vom juca bine și în deplasare, vom face un meci mare şi ne vom califica în finală", a declarat mijlocaşul Bayern Munchen, Thiago Alcantara.

De partea cealaltă, în sferturi Realul a "tremurat" pe teren propriu în partida Juventus Torino. Chiar dacă s-a impus cu 3-0 în prima manşă, "galacticii" au încasat și ei trei goluri pe teren propriu, însă s-au calificat în semifinale graţie unui penalty acordat la ultima fază, când toți suporterii deja așteptau timpul suplimentar.

"Ştim cu toţii ce s-a întâmplat în acea seară, în meciul cu Juventus. Și în cea cu Bayern Munchen din sezonul trecut, de asemenea ştim. După prima manşă, suntem obligaţi să facem un meci foarte bun. Mă refer la toate aspectele jocului. Va trebui să jucăm mult mai bine decât am făcut-o pe parcursul întregului sezon dacă ne dorim calificarea. Suntem pregătiţi pentru retur şi avem soluţiile care ne vor permite să câştigăm meciul. Vom da totul în teren pentru a ne califica din nou în finală", a spus antrenorul Real Madrid, Zinedine Zidane.

Returul semifinalei Real Madrid-Bayern Munchen se va disputa mâine seară pe stadionul Santiago Bernabeu din capitala Spaniei şi va putea fi vizionat în transmisiune directă la CANAL 3 cu începere de la ora 21 şi 45 de minute.