MAIDANEZII, PROBLEMĂ LA BĂLŢI: Zilnic sunt înregistrate între 4 şi 7 muşcături de câine

Maidanezii din Bălți continuă să fie o problemă. Zilnic, la Spitalul Clinic Municipal sunt înregistrate între 4 și 7 cazuri de mușcături de câine. Autoritățile ridică din umeri și spun că azilul din oraş, destinat maidanezilor, are o capacitate redusă, astfel că cei peste patru mii de câini vagabonzi vor fi un pericol încă pentru mult timp.



Daria Moraru spune că acum două săptămâni fiul său de 10 ani a fost mușcat de un maidanez. Pe lângă o sperietură zdravănă, băiatul a avut nevoie de îngrijiri medicale.



"Am venit, ne-au examinat şi au spălat rana. Și ne-au prescris vaccin. Noi oricum continuăm să facem aceste vaccinuri pentru că știți și dvs. cât de periculoasă este această boală. În câteva zile poți să-ți pierzi copilul", a spus locuitoarea municipiului Bălţi, Daria Moraru.



Şi Rodica Bordian povestește că cei doi copii ai săi au fost ţinta unui atac al maidanezilor. Femeia spune că îi este frică să-şi lase picii de unii singuri în preajma curții blocului.



"Ieri, pe la orele mesei, a intrat fiul în casă, foarte speriat, era în stare de șoc, avea răni pe tot corpul, răni de la căzătură. Pe urmă mi-a povestit că a fost atacat de câini și a fugit de ei. Slavă Domnului nu a fost mușcat. Două săptămâni în urmă, aici lângă terenul de joacă, fiica de 5 ani strângea flori. Ei s-au năpustit. Am avut noroc că au fost niște tineri și i-au alungat", a spus locuitoarea municipiului Bălţi, Rodica Bordian.



Numărul mare de maidanezi îi pune pe jar pe orăşeni. Aceştia se arată îngrijorați de situație, care pare să iasă de sub controlul autorităților.



"Ar trebuie să-i izoleze. Statul trebuie să decidă, numai izolați."



"Anul trecut câinii atacau copii. Anul acesta văd deja alți câini aici."



Potrivit unor estimări ale autorităților, în Bălți sunt peste 4500 de maidanezi. Azilul pentru câinii fără stăpân din capitala de nord a ţării are o capacitate de doar 100 de locuri, iar autoritățile au de gând s-o extindă până la 400. Chiar și așa, responsabilii recunosc că problema nu va fi rezolvată.



"El e aproape gata, o să le facem drum din asfalt, acolo nu trăiesc cetățenii Republicii Moldova, dar câini trebuie să le facem drumuri, să fie asfaltat, capital, european. Din 4 600... 400 asta e 10%, asta e nimic, zero", a spus directorul de întreprindere municipală Bălţi, Iurie Hmarnâi.



Am solicitat şi opinia primarului Nicolai Grigorișin, însă acesta a refuzat să ofere vreun comentariu.



"Încă o dată vă spun, nu ofer interviuri postului vostru de televiziune", a spus primarul municipiului Bălţi, Iurie Grigorşin.